L’incubo delle culle vuote 

Le culle in Ogliastra sono sempre più vuote. La conferma dell’inverno demografico si estende anche ai centri in cui, in tempi recenti, resisteva la natalità. È il dato di Tortolì, centro più popoloso con i suoi 11.079 residenti, a confermare che sul territorio si fanno sempre meno figli: nella cittadina sono appena 50 i nuovi nati. Record minimo di nascite negli ultimi vent’anni. Rispetto al 2022, quando furono 62, l’indicatore ha subito un crollo del 20 per cento. È ancora più marcato il calo nel lungo periodo: nel 2003 nacquero 86 bimbi, ovvero il 42 per cento in più. Drammatico il confronto con il 2008, il più fecondo dell’ultimo ventennio con 119 nascite (58 per cento in meno). L’indice di mortalità sorpassa di gran lunga la natalità: fino a oggi a Tortolì i decessi sono stati 84.

Numeri a picco

Ma il fenomeno della denatalità è comune a tutta l’Ogliastra, celebre in tutto il mondo per la longevità. A Lanusei nel 2023 sono nati 19 bambini, uno in meno rispetto allo scorso anno. Nel 2003 si registrarono 47 nascite. Il confronto con l’anno in chiusura è impietoso: -60 per cento. I decessi galoppano (54), i residenti continuano a crollare (5.091). Nel 2001 erano 5.841. In 22 anni la cittadina, orfana da due anni del suo punto nascita, ha perso il 13 per cento della popolazione. Il crollo della natalità è generalizzato. Lo testimoniano, ad esempio, i dati di Arzana (2.248 residenti) dove sono nati 10 bambini, mentre i decessi sono più del doppio (23). Le morti (49) sono quasi il triplo delle nascite (18) a Bari Sardo (3.982 residenti) e sono drammatiche le statistiche di Gairo (3 nati contro 22 morti), Baunei (16 nati e 27 morti) e Lotzorai (6 nati e 27 morti, 2.149 residenti). Quasi in equilibrio gli indicatori a Cardedu (22 nati e 28 morti, 2.010 residenti), Elini (6 nati e 10 morti, 552 residenti) Girasole (7 nati e 9 morti, 1.376 residenti) e Tertenia (32 nati e 40 morti, 3.895 residenti). In flessione anche Jerzu (16 nati e 26 morti, 2.976 residenti). Saldo positivo a Talana (9 nati e 6 morti, 958 residenti).

Le difficoltà

La fecondità ha toccato i minimi storici. Sono tanti i motivi che spiegano il valore più basso di nascite a Tortolì. «Oggi fare figli non è una scelta facile. I costi proibitivi nella crescita dei nostri figli - dichiara Irene Murru, assessore dei Servizi sociali a Tortolì - diventano uno degli ostacoli più duri da superare». Per Carlo Lai, sindaco di Jerzu, il fenomeno coinvolge tutta l’Italia: «I redditi degli italiani non crescono da vent’anni. La denatalità è un discorso complesso e Jerzu non fa eccezione rispetto alla tendenza nazionale». Mette l’accento sulla carenza di strutture adeguate ad accogliere i bimbi anche Cesare Mannini, primo cittadino di Lotzorai: «Le difficoltà sono tante, da quelle economiche alla gestione quotidiana dei figli anche a causa della mancanza di asili nido e strutture adeguate».

RIPRODUZIONE RISERVATA