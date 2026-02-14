L’incubo dell’acqua inquinata 

Né chiare, né fresche e nemmeno dolci acque: nella rete idrica delle principali frazioni di Carbonia, cioè Cortoghiana, Bacu Abis e Barega, ci sono presenze molto indesiderate. Eccesso di minerali oppure di batteri enterococchi.

L’allarme

Il caso di Barega, risalente allo scorso 30 gennaio, non è rimasto isolato: da due giorni anche a Bacu Abis sono stati riscontrati parametri fuori norma di enterococchi intestinali in un punto della rete della storica frazione mineraria. E da due giorni, nel paese che conta poco meno di 1700 abitanti, vige l’ordinanza del sindaco che vieta l’uso dell’acqua di rete per qualsiasi tipo di utilizzo. Non serve nemmeno per lavare i pavimenti. Un divieto totale che ha messo in moto la macchina dell’assistenza che entrerà in azione questa mattina quando Abbanoa, come già fatto per Barega, porterà l’acqua potabile con le autobotti. «Nel frattempo bisogna lavarsi con bottiglie di acqua minerale – fa notare Ferruccio Fantin, un residente – auspichiamo che vengano fatte ulteriori celeri analisi per ridurre al massimo il disagio che si preannuncia lungo e capire di che tipo sono gli enterococchi: occorre avere contezza assoluta ad esempio che l’acqua di fogna non abbia intaccato la rete idrica».

Contromisure

A Barega l’ordinanza era stata emanata per lo stesso motivo ed era stata revocata dopo 12 giorni: «Quasi due settimane con l’autobotte – ricorda Augusto Salis – ha condizionato la vita soprattutto degli anziani in un periodo cruciale come l’inverno». Anche per Barega era sorto il sospetto che l’acqua stagnasse per troppo tempo in alcuni punti.

Intanto a Bacu Abis sono allo studio contromisure: Abbanoa ha fatto sapere che sono in corso le procedure per i contro campionamenti su tutta la frazione e che il dato emerso sinora sarebbe anomalo perché relativo a un solo punto delle rete mentre negli altri i risultati sono a norma. Sarebbero buoni anche i livelli di disinfezione. Abbanoa ha provveduto ad avviare le opere di flussaggio della condotta per far scorrere l’acqua. Ieri le scuole materne ed elementari sono rimaste chiuse perché c’è attività solo dal lunedì al venerdì e, anticipa l’assessore alla Scuola Antonietta Melas, «saranno chiuse anche domani per via dell’emergenza e dopodomani per martedì grasso». Da capire se mercoledì l’urgenza sarà superata.

Non era eccellente nemmeno l’acqua distribuita a Cortoghiana (duemila abitanti) dove il disagio è stato superato dopo una settimana di proibizione parziale (divieto solo per scopi alimentari) per parametri fuori norma in questo caso non biologici ma chimico-fisici: surplus di ferro e manganese. «In questo caso – fa notare il consigliere comunale di Cortoghiana Alberto Pili - benché non si possa avere certezza ma è possibile che gli eccessi di minerali fossero da ricondurre al maltempo perché il prelievo era stato fatto nei giorni con forti piogge e venti da sud che avevano portato fango».

