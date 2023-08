L’incubo del granchio blu per i pescatori del Calich 

Uno degli esemplari più grossi lo ha pescato Giancarlo Saiu, di notte, con una coscia di pollo legata a una fune. Dalle acque del Calich è emerso un granchio blu del peso di quasi un chilo, subito ribattezzato “Goldrake”. Ieri è stato portato in Commissione Ambiente, riunita sulle sponde della laguna, insieme agli esperti dell’Università di Sassari, l’ecologa Giulia Ceccherelli e lo zoologo Marco Casu. «Sono stati i pescatori della laguna a lanciare l’allarme – ha spiegato il presidente della commissione, Christian Mulas – e oggi siamo qui per cercare soluzioni». Ferruccio e Tonio Caneo, della cooperativa “Il Golfo e la Laguna”, hanno mostrato le reti distrutte dal granchio killer. «Bisogna eliminarli, – hanno avvertito – perché rispetto a quattro anni fa sono aumentati a dismisura». Vongole veraci, granchi verdi, orate e muggini: gli alieni si cibano di tutto ciò che popola lo specchio acqueo, lasciando ben poco. «Il mio gruppo di ricerca dell’Università – ha riferito lo zoologo Marco Casu - sta iniziando a studiare questa specie, prelevando piccoli campioni di tessuto dalle zampe per capire i livelli di variabilità genetica e se presentano dei patogeni». Tutti d’accordo sull’esigenza di trovare un rimedio, coinvolgendo gli altri Comuni sardi. «Riteniamo che non sia sbagliato quanto chiesto dal presidente della Regione Veneto che ha invocato lo stato di emergenza. Auspichiamo che anche la Regione Sardegna faccia sentire forte la sua voce al Governo», ha commentato Alberto Bamonti dei Riformatori Sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA