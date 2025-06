L’incubo del Golfo è il blocco di Hormuz 

Tra i Paesi del Golfo la parola d’ordine è cautela, il timore comune è che l’incendio regionale possa allargarsi alla Penisola araba, con conseguenze catastrofiche. Mentre Emirati e Bahrein hanno rapporti diretti sia con l’Iran sia con Israele, Arabia Saudita e Qatar hanno un rapporto ambivalente nei confronti dello Stato ebraico: senza aver formalizzato le relazioni diplomatiche, Riad e Doha trattano di fatto con gli israeliani soprattutto tramite la mediazione degli Stati Uniti, la potenza globale alleata dello Stato ebraico e dei paesi arabi del Golfo. Tra questi paesi ci sono anche il Kuwait e l’Oman. Poco prima che Israele avviasse i raid i vertici iraniani avevano minacciato di prendere di mira le basi americane e gli interessi occidentali nella regione, incluse le installazioni in Qatar, Bahrein, Emirati, Kuwait, Arabia Saudita e Oman. L’evacuazione della sede diplomatica Usa in Iraq e l’allerta al personale americano in tutta la regione poco prima dell’avvio degli attacchi israeliani sono stati dei campanelli d’allarme molto preoccupanti. Subito dopo i primi raid israeliani, venerdì le autorità saudite hanno ribadito ai vertici iraniani la neutralità di Riad in questa fase del conflitto. E gli analisti ricordano quanto siano concreti i rischi da un punto di vista energetico. Un avvitamento bellico nel Golfo porterebbe portare al tanto temuto blocco dello stretto di Hormuz, dove passa il 20% del commercio mondiale di petrolio e il 30% di quello di gas naturale. Già prima dell’attacco l’aumento dei prezzi del petrolio, superiore al 5%, aveva evidenziato le tensioni in atto e le ripercussioni immediate sui mercati.

