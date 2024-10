L’incubo del ciclone a Sanluri, San Gavino e Pabillonis 

Anche nel Medio Campidano si fa la conta dei danni dopo il violento temporale nella notte tra sabato e domenica. A Sanluri Stato, alle precipitazioni si è unita la forza della rete dei canali di scolo stracolmi di acqua che, scorrendo impetuosa, ha sommerso decine di ettari di appezzamenti agricoli, compromettendo semine e raccolti. Tanta rabbia nella testimonianza del titolare di un’azienda, Stefano Schiavo: «La furia dei canali ha trasportato anche immense quantità di detriti che hanno distrutto tutto. Solo di erba medica, oltre 16 ettari sono stati divorati da piene che non hanno precedenti. Sul posto l’assessore all’ambiente, Franco Nurra: «Molto è stato fatto. Non è mai abbastanza quando si verificano nubifragi di questa portata. Ci attiveremo per un sostegno al danno subito».

Danni e momenti di paura anche a San Gavino, in particolare in via Roma. Disagi anche nella zona industriale del paese dove si trovano almeno 40 aziende. Walter Piras, titolare della società Atlas, dice: «La pioggia in una sola notte, si è portata via attrezzature e mezzi acquistati con tanta fatica. Anche da questa prova ci rialzeremo», C’è preoccupazione anche per il rio Malu, che in alcuni punti rischia di tracimare come già successo nella terribile alluvione del 2013.

Ingenti danni anche a Pabillonis. Momenti di paura nel centro abitato da prima della mezzanotte. Strade, case e scantinati sono rimasti allagati. Il livello dell’acqua non accennava a scendere e in alcuni casi si è superato il metro d’altezza. Per tutta la giornata di ieri, in alcuni punti si è continuato a rimuovere l’acqua dagli scantinati di alcune abitazioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. La furia dell’acqua trascinato con sè il ponticello Sa Taba nel rio Malu, via alternativa per raggiungere la Statale 131, Sardara e la Marmilla, poiché la provinciale 69 è chiusa per lavori. In questo tratto, è stato sradicato un ponteggio issato sul ponte nel rio Bellu.

Il commissario straordinario dell Provincia, Roberto Cadeddu, si è recato assieme al sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna, nei territori colpiti dal maltempo: «Il ponteggio sulla Provinciale – ha detto - dovrà essere riposizionato per consentire l’esecuzione dei lavori». (s. r. – g. pit. – g. g. s.)

