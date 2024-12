L’incubo dei sottopassi ferroviari 

«Maggiore sicurezza nei sottopassi ferroviari»: è questo il prossimo obiettivo dell’amministrazione comunale di Assemini. Lo racconta l’assessore ai Servizi tecnologici e manutentivi Matteo Venturelli: «Riqualificheremo le gallerie pedonali che consentono ai pendolari di raggiungere i binari e ai cittadini il lato opposto della cittadina tagliata in due dalle rotaie».

Le buone intenzioni rassicurano gli asseminesi, preoccupati per i frequenti atti di delinquenza e vandalismo. L’ultimo è uno scippo avvenuto qualche giorno fa nei pressi della stazione del Carmine.

Terre di nessuno

I sottopassi sono cinque. Tre si trovano nelle stazioni ferroviarie “Santa Lucia”, “Assemini centrale” e “Carmine”, gestite dalla società Rfi. Eccetto quello centrale, pulito quotidianamente, gli altri due sono trascurati. Inoltre tutti sono soggetti a infiltrazioni d’acqua e privi di servizi igienici e cestini.A questi si aggiungono i tunnel pedonali di via Coghe e via Grazia Deledda: «Dal 2008 – commenta il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu – peroro la causa dei residenti di via Coghe e di tutti coloro che vorrebbero decoro e pulizia, sicurezza e controlli nei sottopassi asseminesi».L’81enne Giovanni Murru lamenta le perdite d’acqua che rendono il terreno scivoloso: «Si rischia di cadere». Il 70enne Piero Vargiu evidenzia lo stato di degrado e abbandono: «Viviamo in un quartiere “ostaggio”, abitato da circa 2.500 persone con un’età media di 60 anni e privo di servizi. Conviviamo quotidianamente con tanti disagi, tra cui il dover percorrere un sottopassaggio pericoloso e privo di scivoli per mamme, anziani, disabili e per i non automuniti».

Gli ascensori, chiusi con compensato, non funzionano dal 2012 e l’illuminazione non è sufficiente.

Le azioni

Negli attraversamenti pedonali sotterranei verranno subito investiti 15mila euro: «Lo scorso anno – ha spiegato Venturelli – siamo intervenuti con la videosorveglianza nel sottopasso di via Coghe. A breve faremo le manutenzioni e implementeremo gli impianti di proprietà comunale nei sottovia delle vie Grazia Deledda e Sant’Elia, installando kit in alta definizione direttamente collegati al comando di Polizia locale».

Inoltre, sul piano della sicurezza, sono state spostate in superficie le componenti elettriche delle pompe sommerse. Ma non solo: «Sono tanti i progetti in agenda – ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici, Alessia Meloni – tra i quali l’intervento finanziato dalla Regione nel sottopasso di via Coghe. Tra le carte sulla scrivania del nuovo responsabile di settore ci sono quelle del riavvio della fase progettuale prima ed esecutiva poi. Si tratta di un’opera strategica e prioritaria, finalizzata alla realizzazione di una lunga rampa ciclo-pedonale che connetta i due tratti della strada».Il Comune aprirà anche un tavolo di confronto con Ferrovie per trovare soluzioni migliorative nelle stazioni dei treni.

RIPRODUZIONE RISERVATA