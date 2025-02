L’incubo dei black out estivi, Enel comincia i lavori sulla rete 

Un intervento finalizzato a potenziare la rete elettrica a Santa Maria Navarrese prenderà il via nei prossimi giorni. Lo ha comunicato la società E-Distribuzione, con l’inizio dei lavori previsto per lunedì mattina. Durante l’estate scorsa i proprietari di alcuni locali commerciali operativi nel cuore della frazione costiera di Baunei, tra Viale Pedras e Via Dei Cavalieri, avevano denunciato i continui disservizi causati dall’instabilità della rete elettrica: troppe le serate da pienone estivo letteralmente rovinate da blackout improvvisi, con tanto di fastidiosi inconvenienti sotto forma di costosi macchinari irreparabilmente danneggiati. Una situazione che aveva portato gli operatori turistici a noleggiare un generatore di corrente di tipo industriale per salvare le serate agostane. «In data odierna E-Distribuzione ci ha trasmesso la dichiarazione di inizio lavori, previsto per lunedì per la costruzione di una linea BT sotterranea a 230/400V in Via Delle Mimose, Viale Pedras e Via Dei Cavalieri per il potenziamento dell’impianto – ha comunicato ieri mattina il sindaco di Baunei Stefano Monni sul profilo facebook del comune - e confidiamo che con questi lavori di potenziamento le sofferenze patite da questa zona nevralgica di Santa Maria Navarrese siano cessate; ringraziamo E-Distribuzione per aver dato seguito, anche sulla tempistica e sulla calendarizzazione, alle nostre richieste». La conclusione dei lavori è prevista per lunedì 17 marzo. (gm. p.)

