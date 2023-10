L’incubo degli ascensori a singhiozzo 

È questione di fortuna, di giorni, ore e persino di minuti. «Ogni volta è una sorpresa, a volte funzionano e altre no. L’unica certezza è che questa storia degli ascensori è una vergogna», sbotta Nicola Deiana, mentre osserva senza troppa convinzione l’impianto delle scalette di Santa Chiara, reduce da tre giorni di fermo (il 9, il 10 e l’11) e da ieri di nuovo operativo. È andata meglio a quello che da piazzetta Mundula porta ai campi del Terrapieno, riparato nel giro di poche ore, non sufficienti comunque a mettere a tacere le polemiche per un quartiere - Castello - isolato a intermittenza.

Promesse disattese

Ci avevano creduto davvero alle rassicurazioni dei politici - di entrambe le parti - che parlavano di «giornata storica». Era luglio 2019 quando, dopo anni di fermo, destra e sinistra si contendevano i meriti per i nuovi ascensori. Super tecnologici, eterni e a prova di guasti, assicurarono la mattina del 9, giorno dell’inaugurazione. Quattro anni dopo i disservizi vanno avanti. «Nonostante le promesse, la situazione è praticamente immutata», commenta Antonio Laconi, residente e componente del comitato Casteddu de susu, che riunisce gli abitanti del quartiere. «I malfunzionamenti sono molto frequenti, con grandissimi disagi soprattutto per anziani e disabili che non hanno certo la possibilità di arrivare a Castello a piedi. Non è l’unico problema del rione, che dovrebbe essere la perla della città e invece continua a essere dimenticato». Un po’ come l’impianto accanto alla vecchia sede de L’Unione Sarda, ancora fuori uso, nonostante il cartello: “Lavori di installazione nuova ascensore viale Regina Margherita”. Poco più giù l’importo - poco meno di 84mila euro - e fine lavori (disattesa) fissata per il 10 giugno di quest’anno.

L’assessore

«L’attenzione è massima», assicura l’assessore Alessio Mereu, che annuncia l’imminente ripartenza dell’impianto di viale Regina Elena: «Sono in corso le certificazioni per il collaudo, dopo circa dieci anni di fermo contiamo di restituirlo alla cittadinanza entro questo mese», anticipa. «L’impianto delle scalette Santa Chiara è stato bloccato su richiesta dei Lavori pubblici per interventi urgenti sulla chiesa, ma in generale i malfunzionamenti sono dovuti a un uso improprio degli ascensori, scambiati per montacarichi o danneggiati da ragazzini. Inconvenienti che grazie a quanto previsto nel nuovo appalto sono risolti con manutenzioni quasi immediate, e non più con attese di mesi come accadeva in passato».

RIPRODUZIONE RISERVATA