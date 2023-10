L’incubatore d’impresa resta chiuso 

Tutto fermo all'Incubatore d'impresa. A cinque mesi dalla consegna delle chiavi e della firma del contratto le aziende aggiudicatarie degli spazi non possono essere operative perché non è stato ancora effettuato l'allaccio dell'energia elettrica. Gli imprenditori da maggio pagano il canone inutilmente e maggioranza e opposizione si rimpallano le responsabilità.

L’iniziativa

L'incubatore d'impresa mette a disposizione per 4 anni dei locali comunali a canone agevolato, per imprese nuove o già avviate, l'affitto dei locali è una delle voci di spesa che maggiormente scoraggiano le iniziative imprenditoriali. In questo caso però i locali scelti avevano necessità di alcuni lavori, erano anche stati oggetto di atti vandalici.

La gestione del bando e dell'assegnazione dei locali è stata curata dall'allora assessora alle attività produttive, l'attuale sindaca, Monica Cadeddu, fino a settembre 2022, quando al suo posto è arrivata Silvia Galimberti. «Finché ero assessora - spiega la sindaca - ho temporeggiato ad assegnare gli spazi perché non li ritenevo adeguati, necessitavano di lavori come il rifacimento dei bagni o l'installazione di grate contro gli atti vandalici. La recinzione doveva essere dotata di un ingresso per ogni azienda e non di uno solo e soprattutto ci sarebbe già dovuta essere l'energia elettrica. Abbiamo sollecitato più volte l'allaccio, il Comune sconterà i canoni già corrisposti dalle aziende, che stanno pagando la frenesia elettorale di chi ha voluto attribuirsi con troppa fretta il merito dell'operazione».

La polemica

Ma l'ex assessora Galimberti precisa: «Sono diventata assessora nel settembre del 2022 e ho messo mano immediatamente alla procedura, perché era tutto fermo, chi mi aveva preceduta in un anno non aveva ancora assegnato gli spazi. Gli imprenditori che avevano partecipato al bando però, da gennaio 2022 avevano già fatto degli investimenti per esempio per il masterplan, quindi mi sono attivata per accorciare i tempi. A maggio del 2023 gli imprenditori hanno firmato il contratto e preso possesso delle chiavi, ma il funzionario, l'ingegner Fontana, mi aveva assicurato che già a marzo il comune aveva presentato la richiesta di allaccio all'Enel, poi ciascun imprenditore avrebbe fatto la voltura sulla base delle proprie esigenze. Per questo a maggio ho fatto firmare i contratti agli imprenditori».

Intanto Enel-Distribuzione spiega che sta verificando la reale situazione; in ogni caso provvederà al più presto a contattare la sindaca «ai fini della soluzione della problematica evidenziata».