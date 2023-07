L’incrocio tra Mbappé  e Osimhen  

Nel giorno in cui il Psg cede Icardi al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l’acquisto dal Bayern, per 40 milioni, di Lucas Hernandez, infortunatosi con la Francia ai Mondiali in Qatar e non ancora pronto a rientrare, il Napoli fa i propri piani di mercato tenendo presenti anche la notizie che arrivano da Parigi. Infatti il club campione di Francia ha dato l’ultimatum a Mbappè, perché vuole impedire che la sua stella vada tra un anno, a parametro zero, al Real Madrid. Quindi se non allungherà il contratto, verrà ceduto per una cifra che potrebbe essere da record (il Liverpool avrebbe già offerto 200 milioni) e che potrebbe eventualmente essere utilizzata dalla dirigenza parigina per arrivare a Osimhen, anche se non saranno i 180 milioni che vorrebbe De Laurentiis. In caso di partenza del nigeriano, che però non vorrebbe muoversi, il Napoli andrebbe su David del Lilla, l’ex squadra proprio di Osimhen, che per il canadese classe 2000 chiede 60 milioni.

Dalla Corea al Giappone

Intanto i campioni d’Italia stanno stringendo per trovare il difensore che dovrà sostituire Kim, destinato al Bayern, e sarebbero vicini a un accordo con il Borussia Moenchengladbach per il giapponese Itakura. I tedeschi chiedono 15 milioni, il Napoli ne offre 12, la soluzione si troverà a metà strada. Intanto ci sono anche movimenti “minori” con Zerbin che potrebbe andare al Lecce, mentre per Gaetano ci sono le richieste di Udinese ed Empoli.

Italia-Inghilterra

In casa Inter tiene sempre banco la questione Lukaku, per il quale il Chelsea ha respinto la proposta nerazzurra che si aggirava sui trenta milioni. L’inserimento della Juventus in questo discorso viene considerata solo una manovra di disturbo, mentre le parole di Thiago Silva da Silverstone, dove il difensore brasiliano ha assistito al Gp di F1, hanno creato apprensione nei tifosi della Roma, visto che è stata ventilata la possibilità che il Chelsea prenda Dybala pagando la clausola per l’estero di 12 milioni alla Roma. Ma a Trigoria non hanno preso sul serio queste frasi e contano sull’argentino, al quale si vorrebbe affiancare un nuovo partner offensivo: Mourinho ha fatto i nomi di Morata e Taremi del Porto che, curiosamente, sono i due attaccanti che cerca il Milan.

Bonucci si sarebbe offerto alla Lazio, mentre Lotito vorrebbe trattenere Milinkovic Savic e Sarri spinge per avere Torreira. L’Atalanta ha detto al Manchester United che per Hojlund ci vogliono 70 milioni, e ha respinto le offerte del Fenerbahce per Pasalic.

RIPRODUZIONE RISERVATA