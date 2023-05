L’incrocio emozionante tra l’Amerigo Vespucci e Luna Rossa 

Si sono incrociate al largo di Cagliari, la nave scuola Amerigo Vespucci e Luna Rossa; e sono trascorsi oltre vent’anni dall’ultima volta, a Auckland.

È l’incontro fra due eccellenze della tecnica e dell’inventiva italiana: quella di ieri, l’Amerigo Vespucci, che nonostante i 92 anni di storia, continua ad avere un ruolo chiave nell’addestramento degli uomini della nostra Marina Militare e la “nazionale della vela italiana”, alla continua ricerca dell’innovazione tecnologica.

Il Capitano di Vascello Luigi Romagnoli commenta: «Vogliamo ripercorrere l’incontro con Luna Rossa del 2002. Luna Rossa era un’altra imbarcazione, mentre l’Amerigo Vespucci è rimasta uguale. La nave più bella del mondo? È un grande onore ricevere questo titolo, dato dalla Marina Militare americana nel 1962. L’anno scorso abbiamo richiamato quell’evento dopo 60 anni. È un onore ma anche una responsabilità. Il giro del mondo è una sfida per una signora del mare di 92 anni: inizierà da Genova, da dove salperemo il 1 luglio e durerà fino a febbraio 2025, quando torneremo a La Spezia». Il comandante Romagnoli è anche salito su Luna Rossa: «È un sogno che si avvera».

Per lo skipper del defender di Coppa America, Max Sirena, «incrociare l’Amerigo Vespucci e salirci a bordo è un’emozione forte, come lo è rifare qui la stessa foto che scattammo vent’anni fa dall’altra parte del mondo. Possiamo dire che la Vespucci è la nave più bella del mondo, per quanto riguarda l’eccellenza di Luna Rossa, devono parlare i risultati in mare».