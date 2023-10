«L’incrocio è pericoloso» 

Continuano le proteste per la pericolosità dell’incrocio tra via San Francesco, via Sant’Isidoro e via San Giuseppe nella frazione di Santa Margherita. Manca l’illuminazione pubblica in un tratto molto trafficato dove le auto sfrecciano veloci. L’incrocio può diventare pericoloso anche per la presenza dei cervi che si aggirano nella zona e stanno creando malumori tra i residenti.

Sull’argomento, è intervenuta la vicesindaca Elisabetta Loi: «Si tratta di una strada di cui si occupava già la vecchia amministrazione del paese. Da parte nostra opereremo prossimamente per illuminare quell’incrocio che risulta pericoloso specialmente di notte. Per limitare le alte velocità dei veicoli, il Comune sta installando degli autovelox mobili che vengono spostati nelle diverse zone del territorio, compresa Santa Margherita. (f. c.)

