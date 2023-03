L’incredibile stagione del Brescia  

L'1-1 col Cittadella dell'8 ottobre fa perdere il primato. Il 15 trasferta a Cagliari, un amarcord per Cellino. La sua seconda in Sardegna da ex (l'altra nel 2019, esordio in A col Brescia e vittoria 0-1) coincide con una sconfitta: assiste in tribuna al 2-1 per i rossoblù. Un mese dopo si dimette: «Le ragioni», afferma Cellino, «sono sia di carattere personale sia legate alla preoccupazione di garantire la più efficiente gestione della società in modo che possa conseguire i migliori risultati sportivi». Nel CdA del 18 novembre il Consiglio chiede a Cellino di ripensarci, lui riprende la carica il 29. Ossia due giorni dopo l'ultima vittoria, 2-0 alla Spal.

Dagli immancabili esoneri (quattro) al sequestro dei beni, poi revocato. Dalla discesa dal primo all'ultimo posto fino all'accusa di un tentativo di aggressione da parte dei tifosi. A Brescia quest'anno è successo di tutto, col presidente Massimo Cellino (sempre un grande ex, anche domani) protagonista nel bene e nel male.

Un bell’inizio

Le brutte notizie per Cellino iniziano a fine luglio, col sequestro di 59 milioni di euro per presunti reati fiscali. Vicenda che segna in negativo la stagione del Brescia, ma che all'inizio non lascia strascichi in campo. Il 16 settembre, sesta giornata, l'1-0 al Benevento vale il primo posto con la Reggina: 5 vittorie e 1 sconfitta. Dopo la sosta, la partita a Bari, primo ottobre: un tracollo, 6-2 e i biancoblù raggiunti dai pugliesi in testa.

Il crollo

L'1-1 col Cittadella dell'8 ottobre fa perdere il primato. Il 15 trasferta a Cagliari, un amarcord per Cellino. La sua seconda in Sardegna da ex (l'altra nel 2019, esordio in A col Brescia e vittoria 0-1) coincide con una sconfitta: assiste in tribuna al 2-1 per i rossoblù. Un mese dopo si dimette: «Le ragioni», afferma Cellino, «sono sia di carattere personale sia legate alla preoccupazione di garantire la più efficiente gestione della società in modo che possa conseguire i migliori risultati sportivi». Nel CdA del 18 novembre il Consiglio chiede a Cellino di ripensarci, lui riprende la carica il 29. Ossia due giorni dopo l'ultima vittoria, 2-0 alla Spal.

Panchine roventi

Come nella maggior parte delle sue stagioni da presidente fra Cagliari, Leeds e Brescia, l'esonero dell'allenatore è la scelta di Cellino per cercare la scossa. Pep Clotet rischia di saltare a inizio dicembre, ma col club in amministrazione controllata per il sequestro dei beni ogni decisione è bloccata dal Tribunale. Regge fino al 21, quattro giorni dopo un 3-0 a Pisa: il Brescia è 10° a 24 punti, -2 dai playoff e +2 sul Cagliari che sta esonerando Liverani. Arriva Alfredo Aglietti, debutta il 26 dicembre (1-1 col Palermo) ma dura meno di un mese: il 15 gennaio il ko col Südtirol di Bisoli costa l'esonero dopo due sole gare. Torna Clotet.

Rilancio e crisi

Gennaio finisce bene per Cellino: il 26 la Cassazione annulla il sequestro dei beni, il 30 è prosciolto dall'accusa di atti fraudolenti nell'inchiesta sull'acquisto dell'area diventata il centro sportivo di Torbole Casaglia. In campo però le cose precipitano, con Clotet che perde tre partite ed è di nuovo esonerato (6 febbraio). Davide Possanzini, promosso dalla Primavera, fa zero punti in due giornate e salta pure lui: non basta nemmeno affidarsi alla scaramanzia, chiamando un prete per esorcizzare la squadra. Cellino sceglie Daniele Gastaldello, i tifosi contestano presidente (da tempo nel mirino della Curva Nord) e nuovo tecnico con striscioni e lancio di uova. Fino all'episodio, rivelato dal dg Micheli, di un tentativo di aggressione a Cellino all'uscita dal centro sportivo. Il Brescia precipita: sette sconfitte di fila, è ultimo dopo lo 0-0 mercoledì a Cittadella (primo punto del 2023). E ora c'è il Cagliari.

