L’incredibile Curry: 56 punti, 12 “bombe”  

I 56 punti, con 12 tiri da tre a segno, di Stephen Curry sono serviti ai Golden State Warriors per assicurarsi il successo per 121-115 sugli Orlando Magic, rimontando uno svantaggio che, verso metà gara, era arrivato a -17. La svolta decisiva del match è arrivata nel terzo periodo, quando Curry ha realizzato da solo 22 punti contro i 21 complessivi di Orlando (40 quelli dei Warriors), nelle cui file ha brillato Paolo Banchero, alla fine autore di 41 punti. Per Curry è stata la 14ª partita in carriera Nba in cui ha segnato più di 50 punti. A fine partita ha ricevuto gli elogi di coach Steve Kerr: «Sembra che Stephen non invecchi mai, anche gli spettatori di Orlando potranno dire di aver ammirato uno dei migliori tiratori di tutti i tempi. E non li dico solo per la sua precisione, ma per la sua fluidità, per la bellezza dei suoi movimenti e per la sua audacia, perché lui non si fa certi problemi se ritiene che sia il momento di tirare».

RIPRODUZIONE RISERVATA