L’incredibile anno di Daniela Pes e del suo “Spira” 

Sarà un ritorno a casa dopo un anno incredibile, quello che, giovedì, porterà Daniela Pes al Lo Quarter di Alghero per l’Ababbula Festival e, venerdì, al festival A Innantis! alle Miniere di Montevecchio di Guspini, insieme a Maru Barucco e Mariagiulia degli Amori, per le ultime due date in trio a supporto del suo esordio solista “Spira”. Premiato con la Targa Tenco per la Miglior opera prima nel 2023, l’album è frutto di un meticoloso lavoro di destrutturazione della forma canzone, svolto dalla musicista di Tempio Pausania, classe ’92, con Iosonouncane, da Buggerru, alla produzione artistica, alla ricerca di un suono libero, puro, massima sintesi tra musica strumentale (acustica ed elettronica) e vocale. Un disco visionario, evocativo, identitario, in cui suono e parola, quella di una lingua inesistente, fatta di gallurese arcaico, frammenti di italiano e parole inventate, si incontrano a formare un codice inedito, e vincitore, martedì a Olbia, anche del Premio Mario Cervo. «Sono molto emozionata e orgogliosa, suonare in Sardegna significa tantissimo per me», ci ha raccontato Daniela. «Ho vissuto tutta la mia vita lì e più mi allontano per suonare, più mi rendo conto di quanto sia stata fortunata ad essermi formata musicalmente nella nostra meravigliosa Isola, un bacino floridissimo di musicisti, creatività, energia».

Torna dopo un anno di tanti live e riconoscimenti. Si aspettava tutto questo?

«No, ma sicuramente mi ha dato la possibilità di muovermi nel mio percorso artistico con più fiducia e serenità. Mentre lavoravo a “Spira” non avevo grosse ambizioni e aspettative, l’unica ambizione che avevo era di portare a termine un lavoro che sia io che Iacopo (Iosonouncane) sapevamo essere molto prezioso per noi. Volevo che fosse un lavoro di grande sintesi e sapevo che sarebbe stato un punto molto importante del mio percorso di vita».

Da quale desiderio comunicativo è nato?

«Dalla mia voglia di esprimermi. Può sembrare banale, ma è quello che provavo, volevo dire la mia, essere ascoltata, avevo bisogno di esistere, non in un determinato panorama musicale o in un determinato Paese, ma in generale, su questa terra».

La Sardegna ha avuto un ruolo nel definire il suo percorso. Ce lo racconta?

«Certo e non è una scelta, ma una diretta conseguenza di quello che sono, di dove sono cresciuta. È importantissimo per me che gli altri lo riconoscano così tanto. Evidentemente slegandomi da qualsiasi codice conosciuto e cercando in modo ossessivo di capire come potessi dire la mia nella maniera più vera possibile, è venuta fuori anche la Sardegna, perché io sono di là, mi sono formata là, ho respirato quell’aria, ho vissuto quella terra. Questo mi dice che sono riuscita ad esprimere una mia verità e io sono sempre molto attratta dagli artisti che non mentono».