L’incoraggiamento di Papa Francesco a monsignor Melis 

I vescovi della Sardegna siedono a destra, appena sotto il palco pontificio, mentre Papa Francesco, sulla bianca jeep dove hanno trovato posto anche alcuni bambini, percorre la piazza San Pietro, colma di oltre 20 mila pellegrini, salutando tutti, abbracciando i piccoli che gli uomini della sicurezza gli offrono perché li baci e li benedica.La catechesi della seconda udienza di aprile è dedicata alla Fortezza, terza virtù cardinale che permette all’uomo di fede, ha detto Francesco, «di sconfiggere nemici interni, come ansia, angoscia e sensi di colpa, o nemici esterni come persecuzioni, difficoltà e morte. Anche Gesù è stato uomo di passione, perché un uomo senza passione è un sasso. Il grande male di oggi è l’indifferenza».

La Sardegna dal Papa

Dopo il canto del “Pater noster” e la Benedizione apostolica, il consueto saluto delle delegazioni.Ad aprire quella della Sardegna, anche in ordine gerarchico, il cardinale Arrigo Miglio, già arcivescovo di Cagliari nel 2013, all’epoca della visita di Papa Francesco, attualmente reggente della diocesi di Iglesias, seguito da Ignazio Sanna, arcivescovo emerito di Oristano.Quindi il Papa si è intrattenuto con ogni vescovo a iniziare da monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda. Lungo e confidenziale quello con monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari ma anche Segretario generale della Cei, non nuovo a questi incontri con il Papa.

L’abbraccio con Melis

Particolarmente toccante il breve colloquio fra Papa Francesco e monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri, diocesi al centro di un’inchiesta sull’utilizzo dei fondi dell’8 per mille all’interno del “caso Becciu”, una ferita dolorosa per questa Chiesa locale. Fra il Papa e Melis, teso e commosso, c’è stato un brevissimo scambio che si è chiuso con una forte stretta di mano, un vigoroso cenno di incoraggiamento del Pontefice con un largo sorriso che si è aperto sul volto del vescovo. È stata poi la volta dei vescovi di Alghero-Bosa, il salesiano Mauro Maria Morfino, dell’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, dell’abate benedettino Roberto Fornaciari, neovescovo di Tempio e, a chiudere, il saluto dell’arcivescovo di Oristano e della diocesi di Ales-Terralba, il francescano Roberto Carboni.

Ultime celebrazioni

In serata, alle 18, i vescovi della Sardegna si sono ritrovati per celebrare una Messa solenne nella basilica di San Paolo fuori le Mura, mentre oggi di prima mattina si recheranno in quella di Santa Maria Maggiore per chiudere poi il loro “pellegrinaggio apostolico ad limina”, venerdì mattina, nella basilica di San Giovanni in Laterano, la cattedrale del Papa in quanto vescovo di Roma. Dopo l’Udienza generale di ieri, gli otto vescovi della Sardegna hanno avuto una serie di incontri nei Dicasteri della Santa Sede sulla Chiesa sarda.

