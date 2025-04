L’incoraggiamento di Bergoglio ai bambini di Iglesias 

«Sua Santità ha accolto con piacere gli elaborati e ha apprezzato i sentimenti che li hanno ispirati. Auspica che il messaggio diffuso dai bambini mediante la loro iniziativa possa suscitare una rinnovata e comune attenzione alle necessità di quanti sono alla ricerca di una vita dignitosa». Era il 13 gennaio 2018 quando dal Vaticano partì una lettera indirizzata agli alunni della quinta A dell'istituto comprensivo Pietro Allori di Iglesias. Papa Francesco aveva ricevuto gli scritti e i disegni dei bambini che raccontavano un percorso didattico di approfondimento sulle tematiche dell'accoglienza e avevano raccontato del flash mob sullo Ius soli che li aveva visti protagonisti per le strade della città guidati dai maestri Enrica Ena, Christian Castangia e Maria Efisia Piras. Era stato un percorso iniziato proprio con la riflessione sul documento che Papa Francesco aveva scritto in occasione della “Giornata del migrante e del rifugiato”, ma in città, purtroppo, aveva scatenato una polemica sollevata da chi riteneva un’ingerenza politica l’aver portato queste tematiche a scuola. La polemica arrivò sino al Consiglio regionale e addirittura in Parlamento, causando lo sconcerto di maestri e genitori che quel percorso lo avevano incoraggiato con tanto entusiasmo. Quella lettera del Papa arrivò proprio in quelle giornate di polemica e il pontefice rivolse «un incoraggiamento agli scolari, affinché crescano nell'amicizia con Gesù per testimoniarlo generosamente ai coetanei». Con dolcezza aveva poi invitato i bambini a pregare per lui. «Quell’esperienza fu per noi molto importante in un momento molto difficile per il tipo di messaggio che stavamo promuovendo – ricorda il maestro Chiristian Castangia – ricevere dal Papa un incoraggiamento e la conferma di avere la sua stessa visione ci fece capire di essere dalla parte giusta. Il Papa aveva confermato con la sua lettera il suo essere, come ha sempre fatto durante il suo pontificato, a favore dei diritti deglu ultimi. Un grande insegnamento che i bambini destinatari del messaggio porteranno per sempre nel cuore».

