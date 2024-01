L’incontro tra Zola e l’uomo (pentito) che voleva rapirlo 

Con il pallone ha sognato, gioito, pianto. Attraverso i palleggi è caduto, si è rialzato e ha riconquistato la vita. E oggi a Cagliari ha chiuso un cerchio e si è tolto un peso che si portava dietro da trent’anni. Fabrizio Maiello, il “Maradona delle carceri”, che nella sua vita sbandata da latitante nel 1994 voleva rapire Gianfranco Zola, ieri ha potuto riabbracciarlo e chiedergli perdono per quell’azione che aveva pianificato, ma che davanti a uno sguardo dolce e a un «ciao ragazzi» del bomber di Oliena non è riuscito - per fortuna - a portare a termine. In quell’autogrill, invece, di tirare fuori la pistola aveva preso la sua carta d’identità e gli aveva chiesto un autografo.

«Non ti sarebbe convenuto, all’epoca mangiavo come un lupo», ha detto Zola davanti a Fabrizio emozionato, che non riesce a trattenere le lacrime. Parla tanto Maiello, racconta quello che era e non è più. E in ogni sua frase c’è un «scusa Gianfranco». Dopo l’incontro avvenuto in una comunità di Elmas, i due sono andati allo stadio a vedere la gara tra Cagliari e Bologna. E Maiello ha ricevuto in regalo una maglia del Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA