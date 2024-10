L’incontro in città tra donne di successo 

«Vedo sognatrici, vedo il futuro riunito in quest'Isola. Benvenuti nel luogo del cambiamento». Con queste parole Maria Chiara Di Guardo, direttrice del Centro per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università, ha aperto l'evento internazionale “Innovate Her - Women’s Global Summit for Emerging Technologies”, dedicato all’empowerment femminile nel settore delle tecnologie emergenti. Nella facoltà di ingegneria, investitrici e leader aziendali da tutto il mondo si sono incontrati per presentare le proprie startup di successo, discutere di innovazione tecnologica e ampliare i propri contatti.

Innumerevoli le storie di successo delle relatrici, come Amy Peck, una delle massime esperte mondiali di tecnologia immersiva, metaverso e blockchain, recentemente nominata una delle 50 donne più influenti nella tecnologia. Ma anche quella della giovanissima Zofie Kierner, appena ventenne, Ceo di Girls Future Ready, organizzazione educativa che ha generato oltre 25 milioni di dollari, portandola a ottenere i riconoscimenti di Vogue Leader 2023 e Forbes 25 under 25. Con loro anche un’eccellenza italiana, Isabelle Andrieu, co-fondatrice di Translated, azienda pionieristica che utilizza l’intelligenza artificiale per offrire servizi di traduzione. Segni particolari? Un’incondizionata fiducia verso le potenzialità degli esseri umani, «che non potranno mai essere sostituiti dalle macchine, perché nessuno traduce le emozioni umane come gli umani stessi». Per dimostrare questa unicità, con il suo team ha partecipato, vincendo, all’Ocean Global Race, un giro del mondo in barca a vela con uso limitato della tecnologia.

«Abbiamo dimostrato che Cagliari è un luogo di innovazione», ha detto Di Guardo. «Questa volta è la Silicon Valley che è venuta da noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA