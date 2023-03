L’incontro col sindaco, la confessione  e l’arrivo in caserma 

Erano da poco passate le 8 del mattino quando poco prima di partire per Cagliari, il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini ha incontrato per caso in piazza Asproni l’allevatore Giuseppe Pittalis.

Un semplice saluto si è trasformato in una tragica confessione. «L’ho visto molto scosso e gli ho chiesto, buongiorno come va? A quel punto è stato diretto, mi ha confessato che aveva appena ucciso il fratello». Poche parole, pronunciate in sardo che hanno gelato il primo cittadino. Parole secche senza commenti: «Male, appo mortu a frate meu». Nulla di più. In quel momento il sindaco ha capito subito la gravità della situazione. Pittalis voleva liberarsi di quell’enorme peso e come Ciccolini gli ha rivolto la parola, lui ha pronunciato quella frase pesante come un macigno. Lo stesso sindaco ha accompagnato l’uomo in caserma: «Era già intenzionato a costituirsi - ha precisato Ciccolini -. Gli ho chiesto se avesse bisogno di qualcuno che lo accompagnasse, mi ha detto di sì e così l’ho portato in caserma». Un racconto che poi nella serata lo stesso primo cittadino ha ripetuto davanti ai carabinieri della compagnia di Bitti, che lo hanno convocato per capire ogni dettaglio di quella confessione fatta in piazza.

Quando il primo cittadino ha incontrato Giuseppe Pittalis, era già tornato dalla campagna da un po’, l’allevatore aveva avuto il tempo di maturare la convinzione di costituirsi.

