L’incompiuta ora vedrà la fine 

Dopo anni di attese, rinvii e contratti interrotti, Mogoro e l’Alta Marmilla, potrebbero finalmente avere un collegamento sicuro tra la Statale 131 e l’ingresso del paese. La Provincia ha infatti approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del tratto viario che collega il bivio di Mogoro con la Statale 131 e la Provinciale 44, considerato un’infrastruttura strategica per la viabilità provinciale. Un passaggio cruciale che mette la parola fine a una vicenda lunga oltre un decennio.

Gli ostacoli

L’intervento, finanziato inizialmente dalla Regione nel 2011 con 800mila euro, era stato affidato all’impresa Millennium impianti srl. Ma le inadempienze durante l’esecuzione portarono, nel 2019, alla rescissione contrattuale in danno. Da allora, il cantiere è rimasto fermo, lasciando un nodo viario pericoloso da cittadini e amministratori. La svolta è arrivata nel 2023, quando la Provincia ha affidato all’ingegnere Luca Minnai la revisione e l’aggiornamento del progetto esecutivo. Un lavoro complesso, concluso nel settembre 2024. Il nuovo progetto prevede un investimento di 608mila euro, mentre dal punto di vista tecnico, gli interventi comprendono opere di consolidamento strutturale, la realizzazione di una passerella pedonale, la sistemazione di un muro e misure per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

Il sindaco

Aggiornati anche il piano di sicurezza, il cronoprogramma dei lavori e il quadro economico complessivo, oltre al piano di manutenzione. Il via libera è arrivato dopo la verifica del responsabile unico del procedimento, il geometra Alessandro Serra, mentre la firma decisiva porta la sigla del dirigente del Settore viabilità, Giuseppe Pinna.

Cauto ottimismo arriva dal sindaco Donato Cau: «Apprendiamo la notizia con soddisfazione, ma prima di gioire vogliamo vedere le ruspe al lavoro. Questa vicenda, lo ammetto amaramente, era ormai diventata una barzelletta per i cittadini. Certo è che si tratta di un collegamento fondamentale non solo per i residenti di Mogoro, ma per tutto il traffico locale e intercomunale della Marmilla e della zona centro-occidentale dell’Isola».

La storia del bivio Mogoro Statale 131–Provinciale 44 è emblematica delle difficoltà che rallentano troppo spesso le opere pubbliche: finanziamenti ottenuti nel 2011, progetto approvato nel 2014, contratto stipulato nel 2016 e interrotto tre anni dopo. Solo oggi, dopo 15 anni, sembra intravedersi una soluzione concreta.

