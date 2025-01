L’incompiuta del Galsi e la sete di metano 

Ora che la geopolitica ha spinto l’Italia a cercare alternative al gas russo il Governo guarda all’Africa e al Piano Mattei. Ma la carta vincente è stata per anni a portata di mano. La ferita del Galsi, forse la più grande delle incompiute sarde, viene riaperta dal progetto del South H2, il “corridoio verde” che porterà l’idrogeno dalle regioni del sud a quelle del nord. Il piano per realizzare il metanodotto non era molto diverso. Cambiava solo il percorso. «L’Isola avrà il metano entro il 2006», promise tre anni prima il ministro dell’Energia Chakib Khelil al momento di sottoscrivere il patto tra Regione e Repubblica algerina. Peccato che negli anni successivi il Galsi (acronimo di Gasdotto Algeria Sardegna Italia) sia stato affossato dalle scelte della politica e dal pressing contrario dei grandi gruppi, Eni in testa, che temevano di perdere il controllo del mercato dell’energia.

Lo scenario

Adesso quel tubo lungo quasi mille chilometri, un ponte tra le due sponde del Mediterraneo, farebbe molto comodo. Soprattutto alla Sardegna, che ancora sogna una approvvigionamento stabile e adeguato di metano. Ma il Galsi è stato congelato ufficialmente nel 2014 – con l’uscita della Regione dalla società mista che lo doveva realizzare, partecipata anche da Edison e Enel – e nonostante la concreta possibilità di recuperarlo in tempi non eccessivamente lunghi (le autorizzazioni sono state ottenute e hanno ancora un valore) il piano è chiuso in un cassetto.

I lavori

Era tutto pronto. Nel Sulcis, dove il tubo sarebbe dovuto approdare al termine di circa 300 chilometri sott’acqua, avevano già avviato i carotaggi necessari per il progetto definitivo dell’opera. Il gasdotto era stato ideato per migliorare «la sicurezza di approvvigionamento del gas, garantendo il transito di ulteriori 8 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale algerino verso il mercato italiano e europeo», si legge nella presentazione del Galsi, che era stato pure incluso dall’Ue «tra i cinque assi prioritari per lo sviluppo della rete Transeuropea dell’energia».

Nell’Isola sarebbero arrivati milioni di metri cubi di gas: le trattative con la sponda algerina erano già state avviate. Ma nel frattempo a Roma – e non solo – si lavorava per frenare la costruzione del tubo tra nord Africa e Sardegna. La prima voce contraria al metanodotto è stata quella dell’Eni, il colosso statale che all’epoca pronosticava «un’esplosione» della bolla del gas, legata all’eccesso di offerta. Non è andata esattamente così. E le difficoltà affrontate dall’Italia dopo l’avvio del conflitto russo-ucraino lo confermano.

