L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S 

La prima scadenza di peso è all’orizzonte: partiti e coalizioni, anche spinti da propositi bipartisan, hanno tempo sino alle 12 del 9 settembre per depositare nei rispettivi tribunali le liste dei candidati alla presidenza e degli aspiranti consiglieri. Ma già da oggi comincia la lunga trafila burocratica che prepara al voto del 29 settembre. Sullo sfondo i risvolti politici che si preannunciano sostanziosi: il Pd, abbastanza in ombra in Regione malgrado sia il primo partito del Campo largo e di tutta la Sardegna, ha dalla sua l’occasione per far valere il proprio peso rispetto ai Cinque Stelle. Del resto, il movimento esprime sì Alessandra Todde, ma a livello locale non brilla per radicamento.

Le scadenze

L’8 settembre le liste potranno essere presentate dalle 8 alle 20, mentre il giorno successivo la finestra dei depositi comincia alla stessa ora ma termina a mezzogiorno. Oggi invece scatta «il primo accertamento degli aventi diritto»: stabilire il numero preciso degli elettori permette di calcolare quante firme servono a corredo di ogni lista, in modo da legittimarne la validità. Come noto, a questo giro possono votare solo gli amministratori locali: a loro la legge assegna il potere di decidere gli assetti delle Province perché già delegati dai cittadini a svolgere funzioni di governo, anche se in un ente diverso. Per questo le elezioni vengono chiamate di secondo livello.

La maggioranza

Piero Comandini, da segretario del Pd, usa come al solito prudenza per disegnare lo scenario del mese prossimo. Nessun riferimento esplicito ai possibili effetti del voto in Regione rispetto agli alleati del Movimento Cinque Stelle. Il dem (che è il presidente della massima assemblea sarda) preferisce soffermarsi «sull’importanza dell’appuntamento elettorale: si blocca una partita ferma da troppi anni, anche se il nostro obiettivo è riportare i cittadini alle urne. Speriamo quindi che il Governo cambi la normativa per far in modo che la democrazia possa essere esercitata nella sua forma più tradizionale». Comandini sposta la palla su Roma, ma è stata la politica sarda, dell’uno e dell’altro schieramento, ad affidare le Province ai commissari e agli amministratori straordinari. Tutto è iniziato nel 2015 e a ben vedere con le nomine fiduciarie si è andati avanti per dieci anni.

L’opposizione

Da qui alle prossime due settimane si susseguiranno tavoli e vertici per concordare i futuri assetti politici. Ma intanto da Forza Italia la contrarietà resta: «Non per le funzioni delle Province, che svolgono un ruolo chiave anche nella gestione della cultura e dei grandi eventi, non solo su strade, scuole e ambiente – dice Ivan Piras, consigliere regionale azzurro –. Spiace che le elezioni siano di secondo livello, con il voto ponderato, ciò che rischia di penalizzare i Comuni più piccoli. Per via di questo meccanismo, le preferenze hanno un peso diverso, non uguale. Auspico che la politica corregga la stortura con accordi precedenti all’apertura delle urne».

Giochi chiusi (con dubbi)

Lo spirito concertativo ha prevalso di sicuro in Gallura, dove la Provincia è sempre stata l’ombrello sotto cui il territorio ha fatto valere la propria identità di popolo. Così nella rivendicazione dell’ente intermedio, un traguardo storico del 2001, così adesso nell’elezione di secondo livello: i partiti hanno infatti scelto un candidato unico alla presidenza, Settimo Nizzi, primo cittadino di Olbia. Vuol dire una sola lista in rappresentanza di tutti i ventisei Comuni. La stessa logica è stata seguita nel Sulcis, con l’indicazione di Mauro Usai, fascia tricolore a Iglesias, anche se ora è spuntato il possibile duello con Pietro Morittu, a capo del Municipio di Carbonia. Sulla convergenza bipartisan si sta orientando pure l’Ogliastra.

Partite aperte

Ancora fluido il quadro nel resto dell’Isola, a cominciare dalla Città metropolitana di Cagliari, dove il sindaco l’ha fatto di diritto sempre il primo cittadino del capoluogo. Anche se prima i Comuni che ne facevano parte erano 17, mentre dal 2024 l’ente include l’intera ex Provincia. Quindi 70 municipi.

Al momento nulla fa pensare che si prenda una decisione diversa: Massimo Zedda resta il candidato più probabile. Ma il caso Sulcis impone di attendere la chiusura degli accordi. Anche perché il territorio include Quartu, la terza città sarda, che potrebbe avere ambizioni di governo. Stesso discorso per la Città metropolitana di Sassari, dove Giuseppe Mascia, fascia tricolore nel capoluogo del nord-ovest, è in pole, ma nulla è deciso. A Nuoro Giuseppe Ciccolini, quota Pd, sindaco di Bitti, sembra in vantaggio rispetto a Riccardo Uda di Macomer, proposto dal deputato azzurro Pietro Pittalis. Tutto da decidere nel Medio Campidano. A Oristano invece il centrodestra dovrebbe scommettere su Paolo Pireddu, primo cittadino a Villaurbana, mentre il centrosinistra non ha ancora chiuso la quadra. Mancano due settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA