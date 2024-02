L’incognita del voto disgiunto mette paura alle coalizioni 

Ormai è una questione di ore. Quarantotto, per la precisione. Dalle 6.30 del 25 febbraio si aprono i seggi delle Regionali 2024. Si vota fino alle 22. Ma la febbre delle urne non è foriera di certezze. Anzi. Un’incognita rischia di sparigliare previsioni e speranze, così come accade dal 2013: domenica i sardi possono esercitare l’opzione del voto disgiunto. Non è l’unica regola elettorale, ma di certo quella che più di tutte fa tremare le aspiranti maggioranze.

Come funziona

Voto disgiunto vuol dire che il candidato presidente a cui si dà la preferenza può appartenere a uno schieramento diverso rispetto a quello del consigliere prescelto. Alle Comunali verrebbe annullata la scheda. Alle Regionali no: la croce messa due volte – una sul leader, l’altra sulla lista – è prevista dalla legge elettorale sarda. Va detto che sinora la pratica è stata di nicchia. Viene sì utilizzata, ma non è una costante. Però siccome il mondo cambia a velocità inimmaginabile, non si può mai dire l'ultima parola. Peraltro: se per il candidato presidente basta mettere la X sul simbolo perché nome e cognome sono già scritti sulla scheda, quelli dei consiglieri e delle consigliere in lista vanno indicati in una delle due righe accanto al simbolo. E qui entriamo nel campo della doppia preferenza: all’interno di una stessa lista si possono votare insieme un uomo e una donna. Ma se nome maschile e femminile fanno riferimento a partiti diversi, la scheda è nulla.

L’altra opzione

A fare da contraltare al voto disgiunto, c’è la preferenza che va in automatico al governatore. Questo succede quando un elettore si limita a indicare sulla scheda solo il nome del candidato consigliere: quel voto va d’ufficio anche al leader dello schieramento. Non è un dettaglio ma sostanza: le elezioni non le vincono le liste, ma il candidato presidente. L’automatismo del voto tra consigliere e governatore prescelti è una semplificazione elettorale, ma anche un rafforzamento della leadership che trova fondamento nell’alleanza.

La governabilità

Chiuse le urne, ad accompagnare la vittoria elettorale c’è la tenuta di una coalizione in Consiglio regionale. Qui entra in gioco il premio di maggioranza, ovvero l’assegnazione di un numero determinato di seggi allo schieramento legato al candidato presidente più votato. Questo per controbilanciare gli eventuali effetti del voto disgiunto con le liste sottodimensionate, numericamente parlando, rispetto al leader. Nei Comuni si parla di anatra zoppa. In Regione, invece, scatta il premio di maggioranza che a una coalizione attribuisce il 55 per cento dei posti in Aula quando il candidato presidente raccoglie un consenso compreso tra il 25 e il 40 per cento. Se la percentuale si attesta tra il 40,01 e il 60, il premio è del 60 per cento.

Il conto

Tradotto in numeri, il 55 per cento degli scranni significa 33 su 60. Quindi una governabilità “debole”, visto che l’opposizione avrebbe in questo caso 27 seggi. Molto più solido l’equilibrio del 60 per cento con 36 scranni allo schieramento vittorioso alle urne e 24 alla minoranza. Sotto il 25 per cento e sopra il 60, l’attribuzione non avviene secondo il sistema proporzionale. Nel primo caso, in Aula si deve formare un nuovo patto di governo per andare avanti; nel secondo caso il plebiscito elettorale non mette in discussione la tenuta di uno schieramento. La maggioranza è assoluta.

