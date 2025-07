L’incognita Carrefour sull’ampliamento 

Da settimane nel consiglio comunale di Quartucciu si discute dell’ampliamento del centro commerciale "Le Vele Millennium”, ma sul progetto aleggia una grande incertezza: riguarda il futuro del grande punto vendita Carrefour al suo interno. Da mesi circolano infatti voci circa la ritirata della multinazionale francese dal mercato italiano, vicenda questa che riguarda direttamente anche il punto vendita di Quartucciu. E l’eventuale addio di Carrefour rallenterebbe i lavori di ampliamento ma fa crescere anche la preoccupazione per la sorte dei lavoratori.

I lavoratori

Se da mesi le voci di chiusura, vendita o passaggio ad altri grandi gruppi di vendita si rincorrono in maniera più o meno incontrollata, dall’altra ci sono le famiglie degli oltre duecento dipendenti che attendono con ansia di sapere quale sarà il proprio destino. Molti di questi sono quelli che da ormai trent’anni, alcuni erano giovanissimi, hanno iniziato la propria carriera in quello che era uno dei primi grandi centri commerciali di tutta l’Isola, oggi da adulti si trovano invece a non sapere esattamente cosa riserverà loro il futuro. Ma se dal gruppo francese non arrivano conferme ufficiali né smentite, a lanciare il grido d’allarme sono i sindacati: «La situazione per quanto riguarda il punto vendita di Carrefour del centro commerciale Le Vele è preoccupante», sostiene Cristiano Ardau, segretario generale della Uil Tucs, «qualche giorno fa ad un incontro nazionale con il board di Carrefour, non solo non ha smentito ma non è riuscito a dare risposte esaustive agli oltre 200 delegati sindacali presenti su questa dismissione. Una dismissione che oramai è conclamata, ci arrivano notizie da più parti che confermano le voci di una ristrutturazione in tutta Italia con un disimpegno. Il punto di vendita tra Quartu e Quartucciu è il più grande in Sardegna con 205 dipendenti, una situazione che desta quindi grande preoccupazione. Purtroppo è un film già visto in altre vertenze». L’allarme è quindi confermato. «Le segreterie nazionali hanno avanzato richieste di incontro al Ministero e abbiamo anche allertato le istituzioni regionali su una possibile vertenza che riguarderebbe tutto il territorio. Noi saremo vigili», conclude Ardau, «non vogliamo che neanche un posto di lavoro venga perso in questo settore tanto bistrattato».

Il sindaco

Si dice preoccupato anche il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu: «Sentiamo anche noi le notizie che si stanno rincorrendo ormai da tempo, ma non abbiamo in merito alcuna conferma ufficiale – dice –. Buona parte dei dipendenti sono nostri concittadini e potremmo essere coinvolti a pieno titolo nella gestione di una bomba sociale. Il nostro auspicio», conclude Pisu, «è quello che in caso di dismissione chi va via non lasci dietro solo macerie».

