«L’inclusione sociale? Ecco come si realizza» 

«Da anni combatto contro la fibromialgia, una malattia che ti devasta e ti penalizza dal punto di vista lavorativo. Ora ho l’opportunità di rimettermi in gioco e guardo con più ottimismo al futuro». Annalisa Brundu, 55 anni, ha appena portato a termine il percorso di formazione del progetto Includis promosso dal Plus “Quartu-Parteolla” per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriali. Come Luca Pistis che dopo un periodo di buio ha rivisto la luce grazie a un tirocinio presso una casa per anziani. «Per lui questo percorso è stato fondamentale - racconta la moglie - quando era in cura ha presentato decine di curricula ma ha ricevuto solo porte in faccia. Si sentiva perso, questa esperienza invece gli ha permesso di riconquistare l’autostima».

I risultati

Quelli del progetto, finanziato con 425mila euro attraverso le risorse europee del Fse, sono stati presentati a Dolianova, Comune capofila del Plus che ha coordinato tutte le attività. Includis ha coinvolto all’inizio circa 80 soggetti e ha visto l’adesione convinta di 19 aziende del territorio che operano nel settore vitivinicolo, della ristorazione, del commercio, dell’assistenza socio-sanitaria e dell’educazione. 40 i tirocini avviati e 28 quelli conclusi. 7 si trasformeranno a breve in un contratto di lavoro. «Abbiamo ospitato 7 tirocinanti – racconta Salvatore Pintus, presidente della cooperativa Ker – all’inizio eravamo scettici, dopo un po’ non riuscivamo a distinguere i tirocinanti dai nostri colleghi. Assumeremo subito alcuni di loro ma in futuro potrebbe esserci spazio anche per altri».

La rete

Decisiva per la riuscita del progetto la creazione di una rete di solidarietà che ha visto in campo gli otto comuni del Plus (oltre al capofila Dolianova, anche Quartu, Sinnai, Burcei, Donori, Maracalagonis, Serdiana e Soleminis), tre operatori del terzo settore (la Fondazione Polisolidale Onlus e le coop sociali Il Mio Mondo e Isar) che hanno facilitato l’incontro tra domanda e offerta rendendo più agevoli i percorsi di inclusione. Senza dimenticare il prezioso contributo del Centro di Igiene Mentale di Quartu. «È stato un percorso entusiasmante che può essere ancora migliorato – sottolinea Simona Pitzus della cooperativa Il Mio Mondo – i percorsi conclusi sarebbero potuti essere di più senza le rigide regole che impongono 20 ore settimanali per i tirocini. La burocrazia deve capire che abbiamo a che fare con persone fragili che non sempre sono in grado di rispettare orari e appuntamenti». Ma adesso è tempo di raccogliere i frutti: «Avevo difficoltà nel lavoro – racconta Jasmine Zicca, 21 anni, una delle più giovani del gruppo – ho fatto il tirocinio presso il canile Bau Onlus. Grazie al sostegno di tutti gli operatori ho superato le mie paure».

