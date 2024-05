L’inclusione sociale attraverso il disegno: al via nel parco i laboratori d’arte all’aperto 

Cinema, gite, mare, piccole escursioni, visite culturali e ora anche laboratori creativi. Un nuovo progetto si aggiunge al ricco cartellone di attività ricreative che l’associazione Amic, che tutela e rappresentanza le persone con disabilità, offre ai suoi associati con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale.

Ieri, in collaborazione con l’artista Maria Solidea Foddis, artista formatasi al Liceo Artistico di Cagliari e all’Accademia delle Belle Arti di Urbino, sono iniziati gli “Incontri d’arte”, pensati come dei momenti di svago fuori dalle mura di casa, ufficio o scuola, per vivere e conoscere la città prendendo “Appunti Visivi” su ciò che più colpisce l’attenzione. Il primo incontro si è svolto all’interno del parco di Monte Claro, che ha regalato ai partecipanti immagini, colori, profumi e rumori che ognuno, con il suo stile, ha potuto riportare sulla tela bianca. «L’esperienza pratica dell’arte all’aperto, pur essendo per questioni pratiche meno comoda di quella in aula, viene sempre vissuta come una gita. Una gita che abbatte le barriere dei ruoli date dai banchi , dai muri e dal silenzio interrotto solo dalla maestra e dalle sue indicazioni» spiega Foddis.

RIPRODUZIONE RISERVATA