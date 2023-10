L’incidente sulla 131: la ragazza è morta  

Non ce l’ha fatta Francesca Pitzalis, la 32enne di Tuili rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto sabato mattina al chilometro 9 della Statale 131. Ieri i medici dell’ospedale Brotzu hanno accertato che non c’era più nulla da fare e la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, avviando così il periodo di osservazione necessario al prelievo.

Omicidio stradale

La Polizia Stradale che aveva effettuato i rilievi dopo l’incidente ha prontamente informato il magistrato di turno, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia, che ha aperto un fasicolo per omicidio stradale, iscrivendo nel registro degli indagati il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro. Un atto dovuto, a prescindere da qualsiasi ipotesi di responsabilità, necessario per poi assegnare l’incarico ad un consulente che tecnico che ricostruisca la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente sulla 131

La ragazza, stando ad una prima e sommaria ricostruzione, viaggiava in sella a una Kawasaki che, per ragioni ancora da accertare, si è scontrata con una Lancia Y che avanzava nella stessa direzione, nella carreggiata nord della Statale in direzione “Sassari”. Nell’urto la giovane è stata scaraventata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: i sanitari del 118 l’hanno portata d’urgenza, in codice rosso, al Brotzu dove per ore i medici hanno provato a salvarle la vita. Nel frattempo gli agenti della Polstrada di Sanluri, arrivati sul posto, hanno effettuato i rilievi e sentito il conducente della Lancia Y, rimasto prima per prestare soccorso alla ragazza poi per contribuire a ricostruire quanto accaduto. È probabile che Francesca Pitzalis stesse tornando a Tuili, dove la notizia della morte si è diffusa rapidamente.

Gli organi donati

Ieri mattina, quando il quadro clinico era ormai irreversibile, i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Solo terminato il periodo di osservazione ed effettuato il prelievo, i medici hanno decretato il decesso della giovane. Tanti amici e conoscenti hanno lasciato attestati di cordoglio sui social.

