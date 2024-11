«L’incidente sia un monito per tenere alta la guardia» 

«L’Enel deve investire nella sicurezza della centrale, l’incidente di lunedì deve essere un monito per tenere alta la guardia».

Dopo il cedimento strutturale del silo alla centrale Enel di Portovesme avvenuto lunedì, ieri mattina i metalmeccanici si sono fermati per due ore. «Non può passare il messaggio che un incidente rientra tra le cose possibili - ha detto Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil - gli incidenti non devono accadere e la committente, in questo caso Enel, deve fare tutti gli investimenti affinchè i lavoratori possano operare in sicurezza e tranquillità». Già qualche settimana fa, durante un’assemblea, i lavoratori avevano denunciato alcune criticità. «La futura chiusura della centrale, con la mancata programmazione e i mancati investimenti da parte dell’Enel ha portato a trascurare la sicurezza dei lavoratori - dice Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl - chiediamo che l’azienda metta in atto gli investimenti». La preoccupazione per la sicurezza e per il futuro del sito vanno di pari passo negli interventi che si susseguono durante l’assemblea. «È inaccettabile che si ripresentino questi problemi - dice Renato Tocco, segretario Uilm - servono investimenti sulla sicurezza e i lavoratori devono tenere a mente che se non si sentono sicuri nell’esecuzione di un lavoro, devono fermarsi e segnalarci la situazione». Anche Franco Bardi, segretario della Cgil, chiama in causa l’Enel: «Servono gli incontri – ha detto - ma soprattutto responsabilità nell’assegnazione degli appalti».

RIPRODUZIONE RISERVATA