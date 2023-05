L’incidente, il coma, la vita da ricostruire: storia di una rinascita   

Ma l'incidente non ha sconvolto solo la vita di Alberto, come lui stesso afferma: «Mia madre si è trasferita ad Oristano per starmi vicino, lasciando mio padre solo. Mia moglie invece è rimasta a casa per occuparsi di nostro figlio. Credo che lei, i miei parenti ed i miei amici in un certo senso abbiano sofferto più di me: chi sta intorno ad una persona che sta male vive in uno stato di totale incertezza ed inconsapevolezza. Io non ho scelto di avere l'incidente ma loro hanno scelto di rimanermi vicino».

A 37 anni Alberto ha un incidente stradale a seguito del quale rimane 10 giorni in coma. Quel trauma lo fa tornare un bambino: non riesce più a parlare, a camminare, né a svolgere banali gesti di vita quotidiana e perde parte dei suoi ricordi. «Al mio risveglio ricordo che la prima cosa che vidi fu una foto di me con un bambino. Chiesi a mia madre chi fosse quel bambino: era mio figlio, che allora aveva 11 mesi. Non mi ero dimenticato di essere padre ma in quel momento non ci pensavo», racconta. «Era come se l'incidente mi avesse resettato e ciò ha comportato una lunga riabilitazione. Una volta uscito dall'ospedale Brotzu, in cui ero stato ricoverato, sono stato trasferito ad Oristano, nel centro di riabilitazione Santa Maria Bambina, dove ho passato due mesi. Qui fisioterapisti, logopedisti e altri specialisti mi hanno aiutato a recuperare ciò che avevo perso».

Un incidente nel 2007 gli ha sconvolto la vita e ha cancellato i suoi ricordi. Per ricostruirli e per incoraggiare tutte le persone con disabilità, Alberto Corpino, 52 anni, ha scritto “Gladiatori di tutti i giorni”. Ieri, supportato dall’Anmic, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che da anni lo assiste e lo supporta, lo ha presentato e, nell’occasione, ha ripercorso la sua storia.

La storia

Imparare tutto di nuovo

Dopo la riabilitazione Alberto torna a casa, nonostante la strada da fare sia ancora lunga: «Non ho ancora recuperato al 100% le mie funzionalità. Ho dovuto imparare tutto da capo, cancellare ciò che già sapevo e che spesso non si adattava alla mia attuale condizione, rischiando di mettermi in pericolo. Avevo una sfida aperta con mio figlio per chi avrebbe iniziato a camminare, parlare e mangiare in autonomia per primo: ovviamente l'ho vinta io».

Lo stimolo del figlio

Ed è proprio l'essere padre che spinge Alberto a reagire, a cercare di recuperare le sue abilità: «Volevo tornare ad essere il padre di mio figlio. Anche se per lui non avevo mai smesso di esserlo, io ero convinto di aver perso quel posto». Dopo essere tornato a casa, Alberto si rende conto che i momenti vissuti nel centro stavano pian piano scomparendo e per questo decide di fissare su carta pensieri e aneddoti. «Mi ero affezionato al personale del centro Santa Maria Bambina, così come ai pazienti, ai loro parenti. Con loro avevo condiviso momenti forti e difficili ma nonostante ciò iniziavo a scordarmi i loro visi. Ciò mi ha convinto a scrivere queste memorie, senza badare ad errori grammaticali, con la volontà di tenerli per me».

Delle memorie trasformatesi poi in un libro, dopo il consiglio dell'ortottista di Alberto: «Lui mi consigliò di scrivere un libro, così lo stampai e lo tenni per me. Poi mi chiese di leggerlo e mi suggerì di pubblicarlo, affermando che sarebbe potuto essere d'aiuto a chi si trovava nella mia stessa situazione.

“Gladiatori di tutti i giorni - cronaca di un combattimento” è proprio un riferimento alle battaglie che ogni individuo vive perché «siamo tutti gladiatori e ognuno ha la cronaca dal proprio combattimento».

