L’inchiesta verso la chiusura  

Sulla tragedia avvenuta in viale Marconi resta aperta, per gli ultimi accertamenti, l’inchiesta per omicidio stradale. Un atto dovuto quella della pm Rossana Allieri perché dal punto di vista penale, con la morte del conducente della Ford Fiesta, andrà a chiudersi tutto con un nulla di fatto. Diverso invece l’aspetto civile e assicurativo: altre partite che saranno probabilmente lunghe.

La dinamica

Gli agenti della Polizia Locale, quando sarà possibile, sentiranno i due superstiti del terribile incidente Alessandro Sainas di Assemini e Manuel Incostante di San Michele. Le loro versioni difficilmente aggiungeranno elementi importanti alle indagini perché la dinamica di quanto accaduto all’alba di domenica è stata ricostruita in modo abbastanza chiaro. L’auto viaggiava da Cagliari, in viale Marconi, ad alta velocità (questa, probabilmente, la causa principale della tragedia): per evitare l’isola all’inizio del tratto in senso unico, si è infilata nella corsia dei mezzi pubblici sbattendo contro un pilastro di un cancello e distruggendosi. Alla guida della vettura, di famiglia, Alessandro Sanna, il diciannovenne di Assemini.

Il dolore

Con i funerali, ieri, di Giorgia Banchero e Simone Picci è finita anche la straziante attesa consumata nello spiazzo interno del cimitero di San Michele: qui, da domenica, quattro famiglie distrutte hanno vissuto il loro dramma inconsolabile, nonostante l’affetto e la vicinanza di parenti, amici ma anche di tutta la Sardegna scossa da questo incidente. Sui social i messaggi di cordoglio non ci contano. E anche alcuni dei familiari dei quattro ragazzi hanno condiviso il loro enorme dolore. Lo ha fatto Omar Zaher, papà di Najibe, affidando la figlia ad Allah e pubblicando, ieri sera, la foto della sua «bambina». Lo ha fatto Mirko, il padre di Giorgia Banchero, scrivendo «sei stata una stella bellissima, illumina le nostre giornate buie», e la madre, Michela: «Con oggi sono morta anche io. Ti amo figlia mia». E poi la mamma di Alessandro Sanna, i familiari di Simone Picci. E i tanti amici di quattro ragazzi morti mentre rientravano a casa dopo una notte di divertimento. (m. v.)

