L’inchiesta si allarga, Rocchi no 

Sarebbero “persone” sempre del “mondo arbitrale”, al momento, quelle su cui sta lavorando la Procura di Milano e che sarebbero parte di quel presunto accordo del 2 aprile 2025, allo stadio di San Siro, con Gianluca Rocchi per combinare la designazione di Andrea Colombo, “arbitro gradito” all'Inter, per una trasferta a Bologna del 20 aprile di un anno fa. E per “schermare”, ossia evitare che Daniele Doveri, “poco gradito”, arbitrasse l'eventuale finale di Coppia Italia e le ultime partite di campionato della stagione 2024/2025 sempre del club nerazzurro. Per questo gli sarebbe stata assegnata, invece, la semifinale di ritorno di Coppa. Da quanto si è saputo, gli inquirenti, dunque, su questo fronte dell'accusa di concorso in frode sportiva per l'ormai ex designatore arbitrale, avrebbero elementi che riconducono a quelle “più persone”, così indicate nell'imputazione, della presunta combine al Meazza e con cui avrebbe parlato quel giorno l'ex fischietto 53enne.

«Non ci vado»

E mentre l'inchiesta del pm Maurizio Ascione, condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf, punta a trovare riscontri, attraverso audizioni e altre analisi tecniche, Rocchi ha deciso di non andare all'interrogatorio del 30 aprile. «Voleva presentarsi - ha spiegato l'avvocato Antonio D'Avirro - ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo». Già dopo l'invito a comparire, infatti, il difensore aveva chiarito che si sarebbe trattato di un faccia a faccia col pm «al buio», avendo a disposizione solo tre scarne contestazioni, nelle quali, tra l'altro, non sono esplicitate proprio quelle “persone” con cui sarebbe accusato “in concorso”.

Gli altri

Mentre è intenzionato a rispondere, stando a quanto riferito dal legale Michele Ducci, il supervisore Var, anche lui autosospeso, Andrea Gervasoni, indagato per il caso di Salernitana-Modena dello scorso anno. In Procura, intanto, si continua a ripetere che gli indagati sono quei cinque arbitri noti, tra cui anche gli addetti Var Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, e che le partite nel mirino sono le cinque venute fuori dagli atti. E ancora che i club e i loro responsabili non c'entrano, al momento, anche se sembra che dipenderà dallo sviluppo delle indagini su questo presunto “sistema” l'eventuale allargamento del perimetro, tenendo conto, ad esempio, che l'ex guardalinee Domenico Rocca aveva parlato anche di quell'Inter-Roma del 27 aprile 2025 con trattenuta su Bisseck in area, ma rigore non dato ai nerazzurri.

Gli inquirenti hanno in mano decine di testimonianze, intercettazioni e poi filmati e audio acquisiti dalla sala Var di Lissone, quella delle “bussate” di Rocchi e dei sospetti condizionamenti anche attraverso gesti in codice per modificare le decisioni.

Ascoltato, tra i tanti, anche Eugenio Abbattista, ex “varista” e altro grande accusatore della commissione dei fischietti e che si dimise dall'associazione nel marzo 2024. Aveva detto di essere «stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno», attaccando pure lui, come Rocca, il mondo arbitrale, «diviso in fazioni», e soprattutto per voti, valutazioni e conseguenti «epurazioni».

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