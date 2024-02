L’inchiesta sarda  di Wagner è come un album familiare 

Come lavorava sul campo il più grande studioso della linguistica sarda, l’etnologo e filologo tedesco Max Leopold Wagner (1880-1962)? Una nuova occasione per immergersi in questa esperienza unica, dal sapore pionieristico, viene offerta dall’ultimo volume fotografico della collana Sardinnia, curata da Helge-Nadja Ansorg, Titus Gast e Giovanni Masala Dessì. È stato quest’ultimo, traduttore e lettore di lingua e civiltà sarda presso il dipartimento di Lingue e letterature romanze delle università di Stoccarda e Zurigo, a scrivere la prefazione e dare ordine armonioso alle sezioni di questo volume 18: “Max Leopold Wagner. Viaggio in Sardegna 1925-1927”, che contiene i materiali linguistici, iconografici e antropologici raccolti da Wagner durante due anni di appassionate ricerche. Le fotografie e gli schizzi sono corredati dalle didascalie originali dello studioso. I verbali delle inchieste sul campo e le prime pagine manoscritte della parte generale del questionario sardo completano la pubblicazione.

Atlante

Le inchieste furono in seguito pubblicate nelle tavole del monumentale “Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale”, ideato e pubblicato in otto volumi da Karl Jaberg e Jacob Jub (Jaberg e Wagner terranno un amichevole carteggio per sessant’anni, pubblicato in passato sempre nella collana Sardinnia). Le inchieste sarde furono venti, eseguite da novembre 1925 a luglio 1926, tutte accompagnate da un prezioso corollario fotografico in bianco e nero che subito ti catapulta indietro nel tempo, a Macomer, Nuoro, Cagliari (veduta dei pescatori sullo stagno; le nasse per la pesca delle anguille; un gruppo di venditori di fichi d’India in piazza Matteotti), Sant’Antioco (scrofa con i maialini; donne mentre stracciano la farina; contadini con i costumi del Sulcis), Sassari, Ploaghe (utensili per la preparazione del formaggio; recinto per il bestiame con capanna di pastori; vacche impastoiate al pascolo), Villacidro (il telaio), Tempio (utensili per il latte e per la preparazione del formaggio; fuso gallurese senza il capo e il fusaiolo), Bitti (donna con l’antico costume e il fazzoletto da testa), Dorgali, Fonni (donna intenta a cardare la lana; donna con il telaio per plissettare la gonna) e Desulo.

Seconda tranche

La seconda tranche di inchieste si svolse da maggio a luglio 1927 a Escalaplano (ragazzo sul carro tiene in mano il pungolo; il forno con il fumaiolo) Perdasdefogu (donna anziana con fuso e canocchia; veduta del paese), Baunei, Santu Lussurgiu, Milis (carro milese con ruote piene; antica cassapanca), Oristano (torre medievale; in primo piano bancarelle di commercianti di Milis), Mogoro (macina per le olive e per i cereali; vecchia lucerna; la trebbiatura dei cereali), Busachi (donna e bambina intente a filare il lino; carro a ruote piene) e Laconi. Come spiega Giovanni Masala Dessì: per portare avanti i suoi studi, Wagner doveva trovare le persone più adatte alle quali sottoporre appositi questionari, in particolare il Questionario Normale, di circa duemila vocaboli, elaborato da Karl Jaberg e Jakob Jud.

Informatori

«Gli informatori – spiega – dovevano essere persone che padroneggiassero il dialetto alla perfezione, preferibilmente pastori e contadini che avevano vissuto sempre in quella stessa località o che perlomeno non avessero vissuto a lungo in un altro luogo. Il lessico che i ricercatori dovevano raccogliere e preservare dall’incalzante modernità che minacciava l’estinzione non solo della cultura contadina ma anche delle parlate dialettali, riguardava prevalentemente quello della cultura dialettale tradizionale, come gli oggetti e le attività dell’agricoltura e della pastorizia ma anche i numeri, i nomi dei mesi dell’anno, dei giorni della settimana e delle stagioni, per arrivare alla terminologia dei vari gradi di parentela, l’età, l’amore, la nascita, il matrimonio, la morte, le parti del corpo e via discorrendo».

