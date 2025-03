«L’inchiesta ha danneggiato l’Olbia» 

Olbia. Il commento della società sull’archiviazione (per mancanza “di fattispecie di rilievo disciplinare”) dell’indagine della Procura federale sui presunti comportamenti illeciti all’Olbia arriva due giorni dopo la decisione.

Lo firma Benno Räber, membro del Ceo e responsabile del progetto sportivo del sodalizio gallurese. «L’indagine è costata al club tempo e risorse preziose, mettendo alcuni giocatori sotto pressione. E senza dubbio parte dell’energia e dell’attenzione sono mancate sul campo: è chiaro che chi ha presentato questa denuncia non ha agito nell’interesse del club o dei giocatori. Adesso ci sarà tutto il tempo per riflettere bene sul da farsi», dice l’avvocato svizzero. All’epoca dell’apertura dell’indagine, avvenuta, secondo quanto emerso, dopo una segnalazione interna, l’Olbia aveva annunciato che qualora le accuse fossero risultate false e infondate avrebbe perseguito i responsabili in sede civile e penale. Oltre al danno di immagine, la bomba scoppiata a ottobre ha avuto ripercussioni sul campo, appesantendo un ambiente già poco sereno per i risultati che avevano fatto precipitare i bianchi a fondo classifica in Serie D. Categoria che l’Olbia, che prepara lo scontro diretto di domani al “Nespoli” con l’Atletico Lodigiani, può ora salvare.

