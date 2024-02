L’inchiesta a Pisa, i pm puntano sulla catena di comando  

Pisa. Informativa dei carabinieri di Pisa alla Procura sull'acquisizione dei video circolati sui social e sulle immagini della videosorveglianza urbana nei luoghi dove si sono verificate, venerdì scorso, le cariche della polizia al corteo studentesco pro Palestina. La Procura, al momento senza indagati, ha acquisito la relazione di servizio della Questura e si concentra su chi e perché abbia dato l'ordine di caricare gli studenti. Il procuratore facente funzioni, Giovanni Porpora deciderà quali reati ravvisare.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'informativa al Governo spiega che «i manifestanti non hanno voluto fornire indicazioni su dove fossero diretti e si sono sottratti ai tentativi di mediazione della Digos, provando a forzare il blocco degli agenti e venendo volutamente a contatto» con loro. Per Piantedosi, i video della Digos «sono a disposizione della magistratura e non divulgabili».

Condivide la Lega con il deputato Edoardo Ziello e l'europarlamentare Susanna Ceccardi. Il primo, capogruppo in Consiglio comunale a Pisa, prende le distanze dal sindaco leghista Michele Conti, che aveva parlato di «pagina buia» e detto che la «polizia si può criticare». Ziello ha difeso le forze dell'ordine. Ceccardi ha chiesto alla Procura di «desecretare video precedenti alle cariche che dimostrerebbero gli attacchi e le provocazioni di persone dei centri sociali».

