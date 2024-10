L’incendio non fu colpa sua: assolto 

«Il fatto non sussiste». Le fiamme che, nella primavera 2020, avevano bruciato oltre 7 ettari all’interno del Parco di Molentargius, danneggiato un’auto costringendo tre famiglie ad abbandonare momentaneamente per sicurezza le proprie abitazioni, non partirono dal fondo di Luigi Olla, 87 anni. Ieri mattina il Tribunale di Cagliari lo ha assolto con la formula più ampia dall’accusa di incendio colposo.

Difeso dall’avvocato Sandro Grimaldi, l’anziano era finito a processo dopo un’inchiesta del Corpo forestale, intervenuto per spegnere il rogo. Al termine delle indagini, il pubblico ministero aveva contestato all’anziano «una condotta imprudente e negligente».

In sostanza - secondo l’accusa - il 27 maggio 2020 il pensionato avrebbe appiccato il fuoco a varie sterpaglie senza prima pulire la zona adiacente in modo tale da «impedire la propagazione incontrollata» del rogo, poi si sarebbe «allontanato» prima che fosse del tutto spento. Il vento avrebbe poi fatto perdere il controllo alle fiamme, mettendo in pericolo case e intossicando anche alcuni residenti di via del Boschetto e via Fauna. Al termine del dibattimento, anche a seguito di una perizia ordinata dal giudice, Luigi Olla è stato del tutto scagionato con la formula più ampia.

