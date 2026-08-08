L’incendio nel parco spento dai residenti:  «Innescato da vandali» 

«Sarebbe potuta finire molto peggio». Tra gli abitanti delle quattro palazzine che si affacciano nel parco tra via del Sole e via del Pozzetto resta la preoccupazione. Venerdì notte sono dovuti intervenire con secchi d’acqua e pompe per spegnere l’incendio divampato vicino ad alcuni arbusti. «Per fortuna siamo riusciti ad agire in tempo», racconta Donatella Ghironi, una delle residenti che ha assistito alla scena dalla finestra della propria casa. «Diversi di noi si sono armati di secchi d’acqua e pompe e abbiamo spento le fiamme prima che arrivassero i vigili del fuoco», racconta.

Le cause

Chi è intervenuto o semplicemente chi ha assistito alla scena ha pochi dubbi sull’origine dell’incendio: «Crediamo che a innescare il rogo sia stato un gruppo di giovani che frequenta abitualmente questa piazza», raccontano i residenti, «soprattutto il venerdì e il sabato sera». Oltre ai «vandali», come sono stati definiti dagli abitanti delle case tra via del Sole e via del Pozzetto, le accuse vanno però anche alla mancata irrigazione del parco da almeno cinque anni e che ha contribuito con il caldo estivo alla formazione di sterpaglie e rami secchi.

La preoccupazione

Sul tema è intervenuta anche la consigliera comunale Francesca Mulas (Alleanza Verdi e Sinistra), presidente della commissione Verde pubblico: «Per quanto riguarda la questione del verde e l’assenza di irrigazione cercheremo di intervenire il prima possibile», afferma, «abbiamo preso in carico la questione». Secondo Francesca Mulas, però, il punto è un altro: «Il problema non è l’irrigazione, ma un gruppo di vandali, se questo fosse confermato dalle indagini, che si diverte a fare cose molto gravi. Se le fiamme avessero raggiunto le altre piante, i palazzi e le auto l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori». Ora è caccia ai responsabili: «Ho chiesto alla Polizia Locale le immagini dei sistemi di videosorveglianza in via del Pozzetto», conclude la consigliera di Avs. Le telecamere erano state installate per contrastare l’abbandono di rifiuti, ma adesso potrebbero tornare utili per risalire ai giovani che, secondo le testimonianze dei residenti, avrebbero appiccato il rogo nel parco e poi sarebbero fuggiti.

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