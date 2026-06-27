«L’incendio ci ha portato via quasi tutto» 

Sono rimasti la casa e gli animali: quelli, e solo quelli, sono riusciti a metterli in salvo. Tutto il resto se l’è mangiato il fuoco, anzi l’ha divorato, ma a Gonnosfanadiga è subito scattata la secolare solidarietà degli allevatori con una sottoscrizione che, 24 ore dopo il gigantesco rogo, ha già superato i quattromila euro di offerte sulla piattaforma Gofundme, sul web: «Ci aiutiamo sempre, non lasciamo mai da solo chi subisce una disgrazia», si commuove Giorgia Pili, 35 anni, compagna di Sandro Putzolu, che ne ha dieci di più e ha ereditato l’azienda dal padre, «ora è toccato a noi e ci stanno aiutando tutti. Grazie dal cuore». Secondo i vigili del fuoco, lo spaventoso incendio che ha bruciato trecento rotoballe, l’autobotte per il latte, un camion per il mangime, un’auto, due rimorchi, l’imballatrice e la seminatrice, ha provocato danni per due milioni di euro. «Siamo disperati, ma ci rialzeremo: lo dobbiamo ai nostri tre bambini, tutti maschietti sotto i dieci anni, agli allevatori e ai gonnesi che sono venuti ad aiutarci. Siamo tristi, ma colmi di gratitudine: il paese è diventato una famiglia. Succede tutte le volte».

Tutti per due

Appartiene a loro, a Sandro e Giorgia, l’azienda agricola e di allevamento incenerita dal rogo di sabato pomeriggio in località Pauli Cungiau. «Quel che abbiamo salvato», aggiunge Pili, «è grazie all’aiuto degli allevatori e dei clienti ai quali consegniamo il latte del nostro gregge ogni mattina. Sono venuti da noi, hanno salvato casa nostra e la mungitrice: da quelle ripartiremo», si commuove Giorgia Pili.Il Comune, certo, non sta a guardare: «I danni sono molto seri», è sconsolato il sindaco Andrea Floris, appena confermato alle urne e fino all’anno scorso (ora è in pensione) direttore del Distretto sanitario di Ales-Terralba: «Siamo nel fine settimana e gli uffici del Municipio sono chiusi ma l’assessora all’Agricoltura, Valeria Lecis, è già in moto per fare rete con gli agricoltori, che stanno donando rotoballe di fieno e anche denaro. Così facciamo a Gonnosfanadiga. Già domani vedremo che cosa può fare il Comune per questa famiglia colpita così duramente».

Il rogo

Il fuoco è partito a grande distanza dall’azienda agricola e zootecnica: non è stato stabilito se il rogo sia doloso, come quasi tutti nell’Isola. «C’era vento», trema ancora Giorgia Pili, «ha spinto le fiamme verso la nostra tenuta: in un quarto d’ora il fuoco ha raggiunto il cortile», malgrado vigili del fuoco, forestali e volontari (e volenterosi) cercassero di sbarrargli la strada, riuscendoci in parte. «Ho cercato di spostare i mezzi, ma non ne ho avuto il tempo: quando la situazione è diventata pericolosa, ho messo i bimbi in auto (hanno 9, 7 e 4 anni) e li ho portati lontano da quell’inferno, mentre pompieri, forestali, compaesani e nostri clienti facevano di tutto per salvare l’azienda. Quel che è rimasto, è per merito loro».

La gratitudine

Ieri su Facebook la compagna di Sandro Putzolu ha ringraziato le persone che hanno aiutato la sua famiglia durante il rogo. Nel frattempo su Gofundme la loro compaesana Erika Cadeddu ha aperto la raccolta di fondi e in poche ore sono stati superati i quattromila euro. Ciascuno ha donato quel che poteva e, anche se i danni raggiungono i due milioni, ogni singolo euro è fondamentale per ripartire. La sottoscrizione è ancora aperta e davanti alla generosità di tutti, Sandro e Giorgia si sentono convinti a ripartire. Perché nei campi di Gonnosfanadiga nessuno è mai solo.

(ha collaborato

Giovanni G. Scanu)

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