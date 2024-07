«L’incendio avrebbe potuto distruggere 10 anni di lavoro» 

Dieci anni di lavoro persi a causa delle fiamme: è questo che ha rischiato Carmelino Fenudi che ha visto il suo frutteto minacciato dall’incendio partito dalla Provinciale 7 e giunto ai margini del suo terreno nelle campagne di Monastir. «Non appena ho ricevuto la chiamata di alcuni amici che hanno notato le fiamme, ho allertato i soccorsi e mi sono precipitato lì - racconta Fenudi, avvocato di Cagliari, che dieci anni fa acquistò il frutteto - non appena arrivato ho visto i cipressi frangivento assaliti dalle fiamme». Da campo incolto e abbandonato in dieci anni è diventato un agrumeto curato nei minimi dettagli: «Curare le piante, rendere il terreno produttivo e bello esteticamente, oltre che mantenerlo pulito è per me un hobby. Quando ho visto le fiamme ho provato un grande senso di frustrazione perché il rischio è che tutto venisse distrutto in un attimo», prosegue l’avvocato. Al momento non c’è una stima certa dei danni: le fiamme hanno compromesso l’impianto di irrigazione, i cipressi che proteggevano il frutteto andranno ripiantati ma, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco giunti con due mezzi e l’elicottero, il caseggiato, l’attrezzatura da lavoro e lo stesso frutteto sono stati salvati. Dal suo punto di vista, il problema nasce dall’incuria dei terreni confinanti: «Occorrerebbe maggiore controllo e sanzioni contro chi non cura i terreni. Se ci fosse maggior attenzione probabilmente i danni sarebbero molti più limitati e il fenomeno arginato», chiude Fenudi.