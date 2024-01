L’incanto di Cantigos in carrela 

Inviata

Santu Lussurgiu . Le case in pietra scura, i vicoli con l'acciottolato fanno da cornice a uno spettacolo unico. Una festa di popolo dove i protagonisti sono i cori a cuncordu, custodi di una tradizione che resiste alle mode e ogni anno incanta migliaia di visitatori in una girandola di emozioni e suoni. È “Cantigos in carrela”, la manifestazione nata nel 1998 sulla spinta dei cori di Florinas, Muros, Tempio e Pozzomaggiore e sempre più vivace nel tempo grazie alla passione del Cuncordu Lussurzesu e dell’associazione culturale “Aidos”.

La passione

«Abbiamo iniziato questa avventura con un finanziamento di 500mila lire, siamo cresciuti in modo sorprendente ma non poteva essere diversamente in un paese come Santu Lussurgiu dove il canto ha una tradizione così radicata» spiega Giovanni Mura, presidente dell'associazione Aidos che già nel nome racchiude la propria missione. «S’aidu in sardo è il passaggio da un terreno all'altro – spiega Mura – noi con Aidos vogliamo indicare proprio il passaggio, lo scambio di culture». E infatti ogni anno Cantigos in carrela richiama cori e formazioni strumentali dal resto dell’Isola, da altre regioni italiane e dall’estero. «Quest’anno ospitiamo un coro dei Paesi Baschi ma in passato abbiamo avuto gruppi dalla Georgia, dall’Albania, dal Portogallo, dalla Scozia e dai Pirenei».

Il percorso

Etnie diverse si intrecciano in un percorso sonoro che invade il centro storico e coinvolge direttamente il pubblico. Con Cantigos in carrela non esiste il limite del palco, gli spettatori sono a stretto contatto con i cantori in quel concerto itinerante in quattro tappe. Così rivive l’usanza del cantare in strada che «per i sardi significava corteggiare le ragazze attraverso le serenate – va avanti – oppure mostrare le proprie qualità vocali». Una tradizione tramandata oralmente che non teme l’era dei social e della tecnologia. Anzi anche i più giovani subiscono il fascino del canto a cuncordu. «È una passione che nasce spontanea, è quasi fisiologico – fa notare Mura – chi ama questo tipo di musica va nelle cantine dove si pratica il canto e si diverte». E nell’associazione ci sono anche sedicenni «c’è proprio una continuità fra una generazione e l’altra che non mette a rischio questa eccellenza di Santu Lussurgiu» osserva Giampaolo Mele, docente dell'Università di Sassari e lussurgese doc. «Una manifestazione azzeccata, un momento di dialogo fra anime musicali diverse». Nell'associazione non mancano le donne come Giovanna Manca, che ha un ruolo organizzativo e Angela Meloni, studentessa di 17 anni da sempre nel gruppo di Aidos. «Mio padre è un cantore, sono nata in questo ambiente, è naturale che mi impegni per Cantigos in carrela». Stesso entusiasmo per il socio più anziano: Paolo Secci, 83 anni e un passato da fisarmonicista. «La musica è nel nostro Dna, ognuno fa la propria parte per questa manifestazione».

La festa

Sarà una due giorni intensa, si inizia venerdì alle 18.30 con il concerto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli: si esibiranno i cori dei paesi Baschi, di Castelsardo e i padroni di casa. Sabato alle 15.30 apre la serata in piazza Mercato il Cuncordu Lussurzesu, poi si esibiranno anche i cori di Muros, Tempio, Florinas, Dorgali, Mara e il gruppo folk accompagnati da Francesco Fais, Matteo Scano e Lorenzo Mele. Già in moto la macchina dell’ospitalità: zippole e dolci, pronti mille bicchieri (2,50 euro l’uno) per gustare per tutta la serata gratuitamente il vino (rigorosamente lussurgese) nelle cantine oppure offerto dalle “mesinas”, le botti in groppa ai due asinelli in giro per il centro. Infine il contest fotografico: i visitatori potranno sbizzarrirsi a immortalare paesaggi, scorci del paese e momenti di Cantigos, poi le immagini dovranno essere pubblicate su Facebook o Instagram con l’hastag #contestcantigos24.

