L’incanto delle tradizioni conquista anche i canadesi 

Tre giorni ricchi di visitatori a Oliena in occasione di Cortes apertas, intitolata “Tenimos Grascia”. Sardi, italiani, inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli e anche un gruppo di canadesi che ha deciso di girare un documentario, come racconta Denise Scano che ha presentato nella corte numero 14 “Sa panedda pinta”. «Nell’arco dei tre giorni, mentre cuocevamo a ruota continua dalle 10 dal mattino sino alle 20 e oltre (la folla era immensa), un gruppo proveniente dal Canada si è avvicinato - dice -. Ci hanno raccontato dell’idea di realizzare un nuovo documentario, abbiamo mostrato l’abito tradizionale e le paneddas. Sono rimasti molto colpiti». La scrittrice premio Nobel, Grazia Deledda, è stata onorata al meglio. «Oliena si conferma un paese capace di richiamare i visitatori - dicono Graziella Fele e Costantino Puggioni della corte dei ricamatori -. L’abito tradizionale attira, anche perché come comunità riusciamo a conservare le tradizioni e a mostrarle anche in queste occasioni. Abbiamo lavorato benissimo. L’impegno è stato pienamente ripagato». La rappresentazione del matrimonio olianese di sabato è stata più che coinvolgente. «Le visite sono state tante, maggiori durante la rappresentazione del matrimonio - dice Graziano Lovicu della cooperativa olearia -. Abbiamo venduto bene, in particolare sabato mattina e domenica. Tanti gli stranieri curiosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA