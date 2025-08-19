L’incanto dell’arte circense Torna Mamatita tra clown, funamboli e mangiafuoco 

Una (bella) tradizione che si ripete da nove anni: da sabato prossimo al 7 settembre ad Alghero, Putifigari, Villanova Monteleone e all’Argentiera si rinnova la magia dell’arte circense con il Mamatita. Organizzato dall’associazione Spazio T, con la direzione artistica di Chiara Murru, quest’anno il festival ha scelto come filo conduttore “Reincanto”.

Il via

Sabato si parte da Putifigari dove alle 21 in piazza Boyl la compagnia francese Théâtre Jaleo con la sua bellissima struttura nomade, un teatro viaggiante d’ispirazione barocca, con “Eden”. Repliche il 24 a Putifigari e dal 27 al 30 nell’ex asilo Sella di Alghero. Il Pozzo Podestà all’Argentiera farà da cornice, lunedì 25 e martedì 26, ad “H” e “Carena” della compagnia spagnola Cia La Corcoles, in Italia per la prima volta. “H” sarà proposto il 25 alle 19, mentre “Carena” andrà in scena il giorno dopo alla stessa ora. Il 27, 28 e 29 agosto all’Argentiera - Fronte Mare- e il 30, 31 agosto e 1 settembre negli ex campi da tennis Tarragona di Alghero, tornano i Teatri Mobili di Girovago & Rondella che proporranno “Manoviva”, spettacolo di figura, e “Antipodi” che sarà messo in scena dalla compagnia Dromosofista.

Prime nazionali

Dal 27 agosto ritorna anche la catalana Cia Pau Palaus che sino al 6 settembre proporrà ad Alghero “Zloty” ed “Embolic”, l’ultima produzione. “Zloty” sarà proposto il 27, 28 e 30 agosto negli ex campi da tennis di Alghero, mentre “Embolic” andrà in scena il 29 e 31 agosto e il primo settembre ad Alghero e il 6 settembre a Villanova Monteleone. Martedì 2 e mercoledì 3 settembre all’Housing area di via De Gasperi 53 di Alghero, in scena la pluripremiata compagnia spagnola - per la prima volta in Sardegna - Cia di Jimena Cavalletti che presenta al pubblico Banda orquestral benèfica de actos speculares. Ancora focus sulla Catalogna il 4, 5, 6 e 7 settembre quando arriva per la prima volta nell’Isola il DuoXCaso. Nell’ex campo Tarragona proporrà nella sua tenda viaggiante “La Clessidra", un condensato di circo e poesia tra clown, trapezio, equilibrismo e musica. Il 5 settembre alle 21,30 la tenda ospiterà anche lo spettacolo “Black hole white hole” della compagnia KamaYama.

Novità

Tra le novità di questa edizione del Mamatita c’è anche l’avvio della collaborazione con il collettivo di clownesse Le pagliacce, composto da 68 artiste che hanno dato vita alla prima rete la prima rete italiana di donne clown per promuovere la comicità femminile. Dall’1 al 4 settembre Lucia Fusina, Genea Manenti, Silvia Laniado, Martina Soragna, Valentina Musolino, Serena Vergari, Giorgia dell’Uomo porteranno i loro spettacoli ad Alghero e un “gala” la sera del 3 settembre. Proseguendo sul filone femminile, ecco anche la sarda Nadia Addis, classe 1990, che si sta affermando a livello internazionale per la sua poetica e la sua ricerca originale e interdisciplinare. Il 5 e il 6 settembre a Lo Teatrì presenta l’anteprima di “Ho visto gli orsi danzare”. Il 4 ad Alghero e il 7 settembre a Santa Maria La Palma Nadia Addis presenterà il suo spettacolo di micro teatro “Brigitte et le petit bal perdu”. Da segnalare anche il duo italo-francese Circo in Rotta con “Tienimi che ti tengo”, spettacolo sull’amicizia, sul femminile sulla presenza che cuce le ferite (il 2 e 3 settembre ad Alghero), il Duo Padella che il 3 e 4 settembre ad Alghero presenta “About”, spettacolo di circo contemporaneo multidisciplinare ispirato al tema dell’amicizia. Il 7 settembre chiusura di sipario al Teatro Civico di Alghero con una prima nazionale: “Heroes” di blucinQue compagnia torinese fondata da Caterina Mochi Sismondi. (red. spet.)

