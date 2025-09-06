L’incanto degli eroi del Sinis  

Una lunghissima “macchia” bianca che taglia la terra scura: è il colpo d’occhio regalato dal drone che segue gli eroi del Sinis. Ammirando i corridori dagli sterrati, invece, si può avvertire tutto il calore umano: forse perché sono quasi mille, corrono tutti vicini per sorreggersi l'uno con l'altro verso la stessa meta, accaldati per l’impresa che stanno cercando di portare a termine.

La corsa

Ieri all’alba si è rinnovato il rito della Corsa degli scalzi (trasmesso in diretto da Videolina). Più di 900 uomini chiamati a un’impresa su sette chilometri, prima sull’asfalto poi sullo sterrato. Indosso il saio bianco e tutti insieme per trasportare il simulacro di San Salvatore da Cabras al villaggio. Dietro di loro un polverone che solo in quest’occasione affascina e rapisce. E poi c’è il “rumore” dei piedi scalzi che toccano la terra e diventano quasi una musica di fede. Ma anche le impronte delle mani sulla teca del Santo raccontano l’omaggio degli Scalzi al proprio protettore. Risuonano come ovazioni “evviva Santu Srabadoi”, “evviva sa bandera”, quasi una colonna sonora che dà più forza alle gambe, quella che serve per arrivare alla meta e, come dicono in tanti «è la potenza della fede».

Nei volti segnati dalla polvere si leggono fatica, fede, coraggio ma anche orgoglio e felicità. Ed è grazie al sacrificio dei 900 che San Salvatore arriva al villaggio. Una magia durata poco meno di un’ora, iniziata con la messa celebrata dal cardinale Francois-Xavier Bustillo nella chiesa di Santa Maria: «Siete vestiti di bianco come il giorno del vostro battesimo - ha detto dall’altare - Ringraziate il Signore che vi fa vivere tutto questo, è un onore». All’arrivo, dopo tanta fatica, per i protagonisti ci sono gli applausi e gli abbracci da parte delle mamme, figlie, sorelle, fidanzate. Un'esplosione di gioia incontenibile.

Le emozioni

Per i turisti è uno spettacolo unico. Seya Matoyama, 29 anni, arriva dal Giappone ed è in Sardegna per motivi di studio: «Tutto questo è magico, bisogna viverlo almeno una volta nella vita». E ancora Fabio Bellarin: «Avevo letto qualcosa ma non immaginavo di assistere a questo sacrificio per onorare un Santo, è qualcosa di straordinario». Monica Pintus arriva da Oristano ma non aveva mai visto l’arrivo degli Scalzi a San Salvatore: «Il pathos che si respira qua è unico». Le fa eco Marta Rossi: «Tornerò sicuramente. Vedere così tanti uomini uniti oggi significa tanto».

I protagonisti

A Davide Atzori, 35 corse alle spalle, quest'anno è toccato il privilegio di portare in trionfo la bandiera rossa all'ingresso di San Salvatore: «Una sensazione di libertà incontenibile - racconta - come se l'anima stesse danzando sulle note di una melodia silenziosa, mentre il cuore palpita di gioia». Prima di impugnare la bandiera e percorrere gli ultimi metri Davide ha toccato la terra: «Come segno di ringraziamento verso San Salvatore che mi ha fatto arrivare alla fine». Nel serpentone umano tantissimi giovani e veterani. Sono riusciti nell’impresa anche Antonio Cossu, 75 anni e Stefano Pinna (76) i più anziani: «Fino a quando San Salvatore ci terrà in salute non rinunceremo ad indossare il saio», raccontano mentre si abbracciano. Fabrizio Putzolu, che tra poco diventerà papà, fatica a parlare: «Un tragitto speciale, non potevo non pensare al figlio che arriverà, sarà il momento più bello della mia vita e il prossimo anno ad accogliermi ci sarà anche un’altra persona». Oggi, al tramonto, il cammino inverso. Gli scalzi partiranno dal villaggio per riportare il simulacro nella chiesa di Santa Maria. Questa volta sarà Cabras ad abbracciare i corridori. E il voto sarà sciolto.

