L’inaugurazione con il re d’Italia e il fiocco blu sciolto dalla regina 

Dai fasti all’oblio e al degrado. L’ippodromo del Poetto ha una storia decennale fatta di grandi appuntamenti e nomi altisonanti dell’equitazione italiana. Una storia lunga quasi un secolo che per circa 70 anni è stata raccontata nelle pagine sportive dei giornali, per poi finire in quelle di cronaca fatte di denunce, debiti, bilanci passivi e fallimenti. L’impianto del Poetto, che si estende per circa 23 ettari, ha diritto a un presente diverso e a una programmazione che ne consenta il rilancio, considerando che è un bene vincolato e non può avere altra destinazione d’uso.

La storia

L’ippodromo venne inaugurato il 29 aprile 1929. Vittorio Emanuele III arrivò poco dopo le 15,30 a bordo di un’auto scoperta, con accanto la regina Elena e la principessa Giovanna, accolto da una folla elegante. Dopo la benedizione impartita dall’arcivescovo, Ernesto Maria Piovella, la regina Elena, ricevuto un omaggio floreale da Lella Rossi (figlia del generale Gastone Rossi, comandante militare della Sardegna e grande appassionato di cavalli), si avvicinò alla staccionata della pista sciogliendo un fiocco blu Savoia. Il gesto che tutti attendevano. Dall’inaugurazione alla seconda guerra mondiale l’impianto conobbe la sua stagione più felice. Funzionava già anche l’ippodromo di Chilivani, il primo sorto in Sardegna, inaugurato il 28 maggio 1921, sempre da Vittorio Emanuele III. L’ippodromo cagliaritano conosce alterne vicende. La fase più difficile negli anni Settanta. Si riducono gli enti che sostengono i Società ippica, crescono i debiti, la città comincia a disamorarsi, nonostante la grande passione di molti sopravviva. Nel ’94 la società di gestione viene commissariata e niente e nessuno sino a oggi sembra essere in grado di invertire la rotta.

Il racconto

Il nostro giornale seguì con molta attenzione il giorno dell’inaugurazione dell’impianto. Ben tre pagine, sulle sei totali, furono dedicate all’evento. Ecco il racconto del cronista pubblicato il 30 aprile 1929, il giorno successivo sull'Unione Sarda e titolato “Il nuovo ippodromo del Poetto consacrato alla presenza dei Sovrani”. Alle due dopo mezzogiorno, e cioè un'ora e mezza prima dell'inaugurazione, le due ampie tribune laterali a quella Reale, capaci di contenere oltre duemila persone, erano già gremite. Il tram ha dovuto mobilitare tutte le sue vetture, non un'automobile ha sostato un minuto nel continuo far di spola lungo il Viale Diaz; le garitte dei mutilati installate all'ingresso del campo per la vendita dei biglietti, assediate e prese d'assalto tantochè due di esse dovettero cedere alla pressione della folla che urgeva. La giornata non poteva essere più propizia, ché ad attenuare la caldura sopraggiunsero provvidenziali galoppate di nuvole leggere sospinte dal vento di maestro, chiazzanti d'ombre il verde del campo e giù in fondo la mantiglia azzurra del mare. Il Poetto, che pur abbiamo conosciuto in giornate di intensa e gaia vita, visto dall’alto doveva sembrare una di quelle tele irte di colori vivissimi, intreccianti, senza un ordine apparente e che i primi pittori futuristi lanciarono all'assalto del mondo artistico Italiano; ombrellini chiassosi, toilettes vistosissime; tavolozza completa d’una gamma inesauribile.

Dalle stelle alle stalle

L’avvocato Emanuele Spinas per lungo tempo è stato presidente dell’associazione “Ippodromo del Poetto” che per anni ha organizzato le competizioni di livello nazionale. «Avevamo un contratto di gestione con la Società ippica di Cagliari e curavamo la scuola di equitazione, con trascorsi cinquantennali, e l’organizzazione delle gare delle discipline riconosciute dal Coni: salto a ostacoli, dressage e concorso completo di equitazione. da noi, negli anni d’oro si allenava la gloria sarda Paolo Racugno, olimpionici a Stoccolma». Negli anni ‘50 e ‘70 l’impianto ospitò grandi eventi nazionali. «Eravamo una piazza molto ambita – aggiunge Spinas – perchè i montepremi erano molto elevati. cavalieri del calibro di D’inzeo e Angioni sfruttavano la doppia trasferta di Cagliari e Sassari per la Coppa Boonivento». Poi anni di stasi e l’inevitabile declino. «Negli anni ‘80 abbiamo perso una grande occasione rifiutando, per le pressioni dei vertici del tempo della Camera di commercio, la concessione della gestione trentennale alla società Trenno». Fu l’inizio della fine. «L’ippodromo non può che restare ippodromo – conclude l’avvocato – è sottoposto ai vincoli della donazione modale effettuata dalla società Ausonia».

RIPRODUZIONE RISERVATA