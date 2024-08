Linas & Marganai, corsa per la devastazione 

Hanno maledettamente fretta. Da Villacidro a Domusnovas, dal Monte Linas al Marganai. In un colpo solo la devastazione dei versanti di Santu Miali, proscenio del Monte Linas, nel “Paese d’Ombre” e quello Iglesiente, a ridosso del Cixerri. I piemontesi del Medio Campidano, quelli della Das srl di Cuneo, hanno deciso di correre, l’obiettivo evidente è quello di sfondare il prima possibile la soglia del danno irreversibile, giusto per provare a mettersi al riparo da interpretazioni normative in grado di fermare il cantiere. Lo stesso sono pronti a fare i piemontesi del Sulcis, quelli che hanno già sventrato le aree di fondazione per conficcare su una montagna di cemento armato le pale eoliche della Esna srl, di Casale Monferrato.

La volta del Marganai

Dopo che i viaggi eolici si sono susseguiti per tutto agosto dal Porto di Oristano a Villacidro, ora è la volta del secondo scenario dell’invasione: ad essere aggredito per la prima volta dalle pale eoliche da 200 metri d’altezza sarà il versante del Marganai rivolto verso la statale 130, quella che collega Cagliari con Iglesias. E sarà proprio quella strada a fare da crocevia per il nuovo fronte d’attacco dei signori del vento. Con la riservatezza che alberga nei quartieri generali di queste società, si sta pianificando il nuovo trasbordo già programmato per i prossimi giorni. Le comunicazioni, che dovevano restare segrete, riguardano la giornata del 30 agosto prossimo. Il giorno prescelto è l’ultimo venerdì di agosto. Le operazioni, da quanto trapela dai meandri degli uffici piemontesi in terra sarda, dovrebbero scattare alle sette del mattino e andranno avanti sino alle diciotto della sera. A coordinare l’impatto sulle strade interessate dai viaggi sarà direttamente la “Favero Engineering”, nientemeno che uno studio milanese incaricato di governare e sorvegliare la viabilità degli incroci, degli svincoli e delle mezzerie stradali.

Percorso off limits

Il percorso che seguiranno le mega pale verso Domusnovas è blindato nei file cartografici inviati alla Prefettura, alla Questura e alla Provincia del Sud Sardegna. Non avendo apposto, per il momento, il “segreto di Stato” su ostacoli da rimuovere e svincoli da “azzerare” pubblichiamo le arterie e i punti in cui “spianeranno” tutto per far passare i camion ciclopici venuti dal Molise per trasportare lo “sfregio” destinato al Marganai. Secondo le carte in nostro possesso il transito attraverserà almeno cinque snodi delicati: il primo svincolo, dopo aver percorso la Carlo Felice da Oristano, lo dovranno affrontare al km 8 della Statale 131, poco prima dell’area commerciale, in questo caso per immettersi sulla strada provinciale 8 e successivamente sulla Statale 130, quella verso Iglesias. In quel caso saranno diversi gli “ostacoli” da buttar giù, dallo svincolo al km 5,4, a quelli del km 35,5 e 39,4, sino agli svincoli sulla strada provinciale 88 e 89. Il preavviso operativo alle stesse Forze dell’Ordine è limitatissimo, forse con l’intento di evitare proteste lungo il percorso. Una corsa contro il tempo per evitare qualsiasi possibile interpretazione legislativa in grado di bloccare i cantieri in attività.

Interpretazioni ad hoc

Diversi esponenti della Giunta Regionale, ultimo in ordine di tempo, ieri, l’assessore all’Industria, hanno sostenuto che la legge-moratoria non bloccherebbe i cantieri avviati. Si tratta, ovviamente, di interpretazioni fantasiose, che probabilmente celano l’obiettivo reale: non fermare quella devastazione ambientale ormai prossima, sia per il Monte Linas che per il Marganai. In realtà, la legge-moratoria, non ha in alcun modo precisato e dettagliato il «divieto di realizzare» contenuto all’art. 3 della norma. Quella disposizione, infatti, in punto di diritto, non ha mai previsto di escludere dal «divieto di realizzare» gli impianti già autorizzati o quelli con i lavori iniziati, semmai si è posta come obiettivo quello « di scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione o avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili» .

Rischio “omissione”

È proprio qui che si potrebbe configurare a tutti i livelli una palese omissione degli uffici regionali nel mancato blocco del cantiere di Villacidro. Il fatto che i lavori nell’impianto di Santu Miali stiano spingendo sull’acceleratore è dettato proprio dall’obiettivo, per evitare l’intervento di autorità superiori, di raggiungere il prima possibile il grado di “irreversibilità” degli impatti sul territorio, un livello di “irreversibilità” tale da non poter più essere fermato. La sostanza di questa vicenda, dunque, è davanti agli occhi di tutti: il mancato fermo del cantiere non è, dunque, legato al fatto che non si possa bloccare, ma semmai ad una volontà opposta, quella che non si voglia bloccare. Tutto questo davanti al montaggio della prima pala, delle dieci previste, che, ora fa percepire il disastro ambientale e paesaggistico che si sta per configurare alle pendici del Monte Linas, uno sfregio senza precedenti, destinato, con la complicità di molti, a rendere “irreversibile” il danno al “Paese d’Ombre”.

Ordinanze & silenzi

Un cantiere che non si è mai fermato, nonostante l’ordinanza di demolizione per le opere abusive realizzate nel sistema idrogeologico dell’area. La mancata sospensione immediata dei lavori rischia, quindi, di trasformarsi in un gravissimo vulnus amministrativo. Aver concesso alla società piemontese 90 giorni per la demolizione, senza ordinare il blocco del cantiere, consentirà, infatti, alla “Das”, di consumare in tutta tranquillità quel danno “irreversibile” sul paesaggio. Con il silenzio di tanti, forse troppi.

RIPRODUZIONE RISERVATA