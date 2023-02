Linas, il Gal finanzia il turismo 

Nuove opportunità in vista per chi vuole scommettere sul turismo nel territorio del Linas. Il Gal ha stanziato 250mila euro che saranno distribuiti in regime “de minimis” per la creazione di cinque nuove micro e piccole imprese non agricole operanti nel comparto turistico e nei servizi correlati, a patto che le nasciture imprese operino nei comuni del Gal: Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro e che si tratti di nuove start-up o di lavoratori autonomi non iscritti alla camera di commercio. Il bando è appena stato pubblicato e sono in programma degli incontri in tutti i paesi. Il primo sarà oggi alle 17 a Guspini alle 17, proprio nella sede del Gal di via San Nicolò.

Le regole

«Il bando, a differenza degli altri pubblicati in precedenza, non richiede compartecipazione da parte del beneficiario e quindi chi vincerà otterrà il cento per cento dei fondi», spiega la presidente del Gal Linas Campidano Mariella Amistani. A disposizione ci sono 50 mila euro per cinque start up e, trattandosi di un premio forfettario, non è prevista la rendicontazione della spesa. La scadenza è fissata al 15 marzo. «Qualora le domande siano superiori a quelle finanziabili ci sarà la possibilità di rimodulare i conti e ammettere più richieste – dice ancora Amistani –. Magari per qualcuno non sarà una cifra esaustiva e avrà necessità di ulteriori risorse. A tal proposito ci saranno altri bandi per le aziende già esistenti con finanziamenti all’80 percento e potranno partecipare anche quelle appena costituite, che così potranno investire ulteriori risorse e migliorare i servizi».

Le attività

L’assegnazione del contributo avverrà dopo la valutazione della proposta che dovrà avere lo scopo di incentivare i servizi turistici. Svariate le possibilità: dal turismo esperienziale (laboratori, corsi, micro-eventi a carattere aziendale) alla ristorazione, dal noleggio o riparazione di bici al wedding planner. Ma anche alla commercializzazione di prodotti enogastronomici e di artigianato tipici e tradizionali, alle aree di servizio e noleggio di mezzi di trasporto ecosostenibili, al servizio di info-point turistico e guida turistica fino allo street food tipico e tradizionale, assieme ad altre attività legate al turismo che puntino a migliorare l’offerta e la fruizione del territorio.