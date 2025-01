«Linas, diamo gambe ai progetti» 

Per i Comuni montani del Medio Campidano sono arrivati circa 400 mila euro. I fondi sono riferiti al 2024, mentre per l’anno in corso bisognerà aspettare. Soddisfatti i sindaci di Arbus, Guspini, Villacidro, Gonnosfanadiga, Gesturi, Tuili, Setzu: «Abbiamo ottenuto una parte dei fondi destinati a sostenere, realizzare e promuovere interventi che per la maggior parte interessano percorsi turistici e salvaguardia dell’identità paesaggistica e la valorizzazione dei nostri territori, siamo pronti a dare gambe ai progetti approvati».

I soldi

Sono contributi della Regione relativi al bando 2022 per misure di sostegno a favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani. Nello specifico i centri coinvolti, pur nella diversità degli interventi, hanno dato priorità assoluta allo sviluppo economico e sociale di ciascun paese, compresi interventi di mobilità sostenibile, come pure opere di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico. «È motivo di grande soddisfazione – dice il presidente del Linas, sindaco di Arbus, Paolo Salis – essere riusciti ad attrarre un finanziamento grazie alla capacità di sviluppare progettualità condivise che guardano non più ai campanili ma a uno sviluppo comune di un territorio straordinario». Federico Sollai di Villacidro riferisce: «I lavori partiranno nei primi mesi dell’anno. Abbiamo il progetto esecutivo approvato per la riqualificazione e manutenzione di diversi sentieri turistici, ambientali e l’accessibilità dei percorsi escursionistici nelle zone di Genna de Frocciddaras, Sa Cora e Pau, Genna e Mudegu, Santu Miali, Genna e Cannas, un percorso di 8 chilometri lungo il comprensorio del Linas. L’obiettivo è incentivare attività come trekking e mountain bike a fini economici, rafforzando il senso di appartenenza e l’identità della comunità». Anche i sindaci dei Comuni di Gesturi Emlio Serra, Tuili Andrea Locci e Setzu Sandro Palla hanno presentato un progetto condiviso sul miglioramento dei percorsi turistici e la gestione del cavallino della Giara. In un comunicato congiunto specificano che «Tuili e Setzu puntano anche sulla ristrutturazione di uno stabile da destinarsi al deposito delle derrate alimentari per i cavallini, mentre Gesturi sulla manutenzione straordinaria di strade e sentieri sull’altipiano».

Mare e montagna

«Una misura importante – ricorda il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti – che mette in campo un’idea di sviluppo sulla sostenibilità e salvaguardia dell’identità paesaggistica, attraverso la cura di particolari sentieri». Caso a parte Arbus che ha intrapreso un percorso di sviluppo secondo un rapporto di reciprocità fra zone costiere e zone di montagna, per questo la scelta è caduta sulla viabilità. Come la via Don Sturzo nella parte alta del paese ad elevata pendenza tanto che l’erosione delle acque piovane ha creato già piccoli smottamenti. Altre opere sui tanti ponticelli seminati sul territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA