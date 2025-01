L’inarrestabile scalata del Maracalagonis 

Nel girone B di Terza categoria la capolista Mulinu Becciu apre il nuovo anno come aveva chiuso il vecchio: con una vittoria. Nella decima giornata di andata la compagine cagliaritana ha espugnato (0-2) il campo della Polisportiva San Giorgio. Non perde terreno il Soleminis che, sempre in trasferta, ha piegato (2-3) lo United Guasila. Il Belvedere Villasalto si è aggiudicato 2-1 lo scontro per il terzo posto contro il Calcio Kalagonis.

La scalata

In gran salute il Maracalagonis di Marcello Salis, che ha travolto (7-1) la Polisportiva Santa Lucia sorpassando in classifica la rivale e i cugini del Kalagonis. Per i biancoazzurri si è trattato del quarto successo consecutivo. Hanno il miglior attacco (38 reti) e la seconda miglior difesa (8 gol subiti). «Stiamo andando abbastanza bene», esordisce Salis, tecnico esperto ex Pirri, Azzurra, Vigor Capoterra e La Salle, «il lavoro inizia a dare i suoi frutti. La rosa è giovanissima, composta per la gran parte da giocatori classe 2004. Ne fanno parte anche un 2007, un 2009 e domenica scorsa ha esordito un portiere del 2008. Puntiamo tantissimo sui ragazzi. Una decisione societaria che ho subito sposato. Lo zoccolo duro è di Maracalagonis. La nostra forza è il gruppo, fantastico. Come la società, a partire dal presidente Claudio Atzori, che non ci fa mancare nulla. L’obiettivo? Valorizzare i ragazzi del vivaio e piazzarci nelle prime quattro. Vedremo. Ci sono cinque squadre di valore». Il club ha una scuola calcio importante, dai Piccoli amici agli Allievi, le squadre femminili, le giovanili e l’Eccellenza.

I gruppi

Nel girone A, Teulada e Villaperuccio balzano al comando. La compagine di Ivan Troga ha superato (1-7), lontano da casa, l’Arresina. Successo esterno (1-2) anche per il Villaperuccio contro l’ostica Fluminese. La gara tra Barbusi e Nora Nuraminis è stata sospesa per un infortunio del direttore di gara al 40’ sul risultato di 1-0. Nel gruppo oristanese (C), l’Oratorio Terralba inizia il 2025 ottenendo il nono successo (2-4) sul campo del Mogorella. Male le inseguitrici: stop casalingo (0-0) del Barbagia Sport col Pabillonis, il Siamanna inciampa (2-1) con l’Orotelli.

Nel girone E continua spedita la marcia della capolista Monte Muros, vittoriosa (0-2) con la Nulese. La Morese si è aggiudicata (3-2) la partita di cartello contro il Turalva. Nel gruppo F undicesima vittoria in altrettante partite per l’inarrestabile Viddalbese: liquidata (2-1) la pratica Deportivo Baddelonga. Mantiene la seconda posizione la Turritana, che ha battuto (0-2) il Santa Lucia Sennori. Nel gruppo G restano ancora divise da un solo punto Atletico Tomi’s Oschiri e Loiri grazie alle nette vittorie (5-1 e 6-0) rispettivamente contro Audax Padru e Unione Sportiva Pausania.

