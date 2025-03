Lina Merlin, Dorgali ricorda il confino dell’antifascista 

Lina Merlin come suo motto aveva scelto una frase di Filippo Turati. Amava ripetere «Bisogna saper soffrire per vincere» esaltando la lotta vigorosa per raggiungere gli obbiettivi della lotta politica La storia esemplare dell’insegnante, partigiana, madre costituente e parlamentare nella nuova fase repubblicana. Un percorso coerente per vincere le sue battaglie, senza scorciatoie e compromessi. Socialista e antifascista: non giura fedeltà al fascismo e vede svanire il posto di insegnante di francese.

L’Isola è parte integrante della sua biografia. Cinque anni intensi tra Nuoro, Dorgali e Orune ripercorsi nel volume “Lina Merlin, una storia di confino” (Carlo Delfino editore), voluto dall’associazione Raichinas e Chimas, che viene presentato domani alle 17.30 nella sala consiliare del comune di Dorgali.

Intervengono Antonella Fancello, presidente di Raichinas e Chimas, la sindaca Angela Testone, il presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, la coordinatrice del progetto Vannina Mulas, l’ex parlamentare Laura Puppato, e, in rappresentanza dell’Anppia, Anthony Santilli e Lorenzo Di Biase. Letture di Graziella Sale. Questa storia di confino comincia a Nuoro. Parentesi breve. La città è considerata “un covo di sardisti avversi al regime”. Dopo tre giorni Lina Merlin viene trasferita a Dorgali dove resta tre mesi. È una leader in grado di coinvolgere i cittadini e di mettere in discussione le basi del potere fascista. Le autorità preferiscono spezzare il suo legame anche con questa comunità. La nuova destinazione, questa volta definitiva, è Orune dove conquista rapidamente la fiducia della popolazione con il carisma e la concretezza del fare. A tante donne insegna a leggere e a scrivere convinta che l’alfabetizzazione e la cultura siano il primo passo verso l’emancipazione e il riscatto. Alcuni anni dopo, nel 1958, in una stagione nuova, il momento che ha proiettato Lina Merlin nella storia sociale e politica del Novecento. È la prima firmataria della norma che prevede la chiusura delle “case chiuse” e introduce i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il sogno realizzato di una donna sempre fedele ai suo valori.

RIPRODUZIONE RISERVATA