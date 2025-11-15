VaiOnline
Lanusei.
16 novembre 2025 alle 00:19

L’Imu per tre anni non era dovuta, il Comune perde 52mila euro 

Il contribuente in appello ha avuto ragione: l’Imu arretrata che il Comune di Lanusei gli chiedeva di versare non era dovuta. Così l’amministrazione civica è stata costretta a riconoscere un debito fuori bilancio che pesa sulle casse municipali: l’importo complessivo ammonta infatti a 52.781,81 euro. Non sono bruscolini.

Le tasse comunali contestate sono relative alle annualità 2015, 2016 e 2017 per le quali il Comune ha condotto battaglie legali per il recupero crediti. In primo grado ha avuto ragione, in seconda battuta torto.

Così «preso atto che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna», è scritto nella delibera di Consiglio comunale, «nell’accogliere i ricorsi proposti in appello, ha condannato il Comune di Lanusei al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge», l’amministrazione ha dovuto allargare i cordoni della borsa e far fronte a una spesa imprevista, cui verrà fatto fronte attraverso le voci di bilancio “oneri straordinari gestione corrente: contenziosi” per la parte relativa alle spese giudiziali; e altri rimborsi di tributi per la parte relativa al rimborso di imposta già versata.

